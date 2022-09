Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Durante l'evento di settembre, in cui ha annunciato l'ultima linea di iPhone 14, Apple ha svelato una novità chiamata Photonic Engine. Si tratta di una nuova tecnologia per la fotocamera dell'iPhone che promette immagini migliori in condizioni di scarsa luminosità. Ecco tutto quello che c'è da sapere, compreso il funzionamento del Photonic Engine e quali modelli di iPhone lo supportano.

In poche parole: Photonic Engine è una tecnologia fotografica computazionale con il marchio Apple. Utilizza hardware, apprendimento automatico e software per migliorare le foto, in particolare quelle scattate in condizioni di illuminazione non ottimali.

No. Photonic Engine è una tecnologia che migliora le foto in generale. Esiste separatamente dalla Modalità notte. Per ulteriori informazioni su come utilizzare la Modalità Notte, consultare la guida di Pocket-lint: Come disattivare la Modalità Notte su iPhone e mantenerla disattivata.

Il bello di Photonic Engine è che funziona in background. Non c'è nessuna impostazione da attivare. Si tratta sostanzialmente di un'espansione della tecnologia di elaborazione delle immagini Deep Fusion di Apple, lanciata con l'iPhone 11 nel 2019.

Photonic Engine sfrutta l'hardware presente all'interno di iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e applica la magia dell'apprendimento automatico e del software iOS 16. Il risultato? Il risultato? Gli scatti effettuati in condizioni di luce medio-bassa dovrebbero essere nettamente migliorati. Apple ha definito Photonic Engine un "passo da gigante" per la fotografia in condizioni di scarsa luminosità. Photonic Engine utilizza l'apprendimento automatico per elaborare le foto pixel per pixel, ottimizzando la texture, i dettagli e il rumore dell'immagine. Apple promette un "notevole aumento della qualità", anche per quanto riguarda i colori, ma che i dettagli più sottili non saranno influenzati negativamente.

Anche l'hardware dell'iPhone 14 è fondamentale per Photonic Engine. La fotocamera principale, il teleobiettivo e la fotocamera TrueDepth degli ultimi iPhone sono stati tutti drasticamente migliorati rispetto all'iPhone 13 in modo che le loro prestazioni siano fino a due volte migliori, secondo Apple. Nel frattempo, la fotocamera ultra-wide sembra beneficiare di prestazioni fino a 3 volte migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

L'aspetto principale da sottolineare è che sensori più grandi, aperture più rapide e obiettivi più avanzati, tutti abbinati a un software intelligente e al silicio di Apple, consentono al Photonic Engine di funzionare.

Ecco come Apple descrive Photonic Engine:

"Grazie a una profonda integrazione di hardware e software, Photonic Engine migliora le prestazioni in condizioni di media e bassa luminosità per le foto di tutte le fotocamere: fino a 2 volte sulla fotocamera Ultra Wide, 2 volte sulla fotocamera TrueDepth e ben 2,5 volte sulla nuova fotocamera Main". Photonic Engine consente questo notevole aumento della qualità applicando i vantaggi computazionali di Deep Fusion in una fase precedente del processo di imaging per offrire dettagli straordinari, preservare le trame sottili, fornire colori migliori e mantenere un maggior numero di informazioni in una foto".

La tecnologia Photonic Engine è presente su iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

