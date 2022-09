iPhone 14 Pro e 14 Pro Max abbandonano finalmente il notch, più o meno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha finalmente abbandonato la tacca per i suoi nuovi iPhone Pro.

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max hanno invece una fotocamera TrueDepth a forma di pillola. Inoltre, Apple chiama la nuova area "isola dinamica", poiché ha utilizzato elementi del design del software per animare il ritaglio e incorporarlo, anziché circumnavigarlo.

-

L'iPhone 14 Pro ha un display da 6,1 pollici, mentre il Pro Max ha uno schermo da 6,7 pollici. I pannelli OLED Super Retina XDR sono caratterizzati da una tecnologia di visualizzazione sempre attiva grazie a una migliore efficienza energetica e sono in grado di raggiungere una luminosità HDR di picco di 1600 nits all'interno e 2000 nits all'esterno.

Pixel Buds Serie A in omaggio con l'ordine del Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 21 luglio 2022 Per un periodo di tempo limitato, Google regalerà i Pixel Buds Serie A con il Pixel 6a.

All'interno dei telefoni si trova il nuovo chip A16 Bionic di Apple, con una CPU a sei core (due ad alte prestazioni, quattro ad alta efficienza). C'è anche un nuovo motore neurale e un motore di visualizzazione.

La fotocamera posteriore dei modelli Pro è stata migliorata tra le varie generazioni. Ora c'è una fotocamera principale da 48 megapixel sul retro, in grado di scattare a piena risoluzione in formato ProRAW.

Può anche effettuare il pixel bin 4-in-1 per migliorare le immagini in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo un'immagine nitida da 12 megapixel in condizioni di scarsa illuminazione.

Sul retro è presente anche un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo 3x. La fotocamera è in grado di riprendere video ProRes e in Dolby Vision.

La batteria dura "tutto il giorno" su entrambi i modelli.

L'iPhone 14 Pro e Pro Max saranno disponibili in quattro colori: nero spaziale, argento, oro e il nuovo viola intenso. Saranno disponibili per il pre-ordine dal 9 settembre, con spedizione a partire dal 16 settembre.

L'iPhone 14 Pro parte da 999 dollari, mentre il Pro Max da 1.099 dollari. Le opzioni di archiviazione arrivano fino a 1 TB.

Scritto da Rik Henderson.