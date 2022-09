Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato il suo aggiornamento annuale dell'iPhone e questa volta ha fatto le cose in grande.

Oltre all'iPhone 14, c'è anche l'iPhone 14 Plus con schermo da 6,7 pollici. Questa dimensione era precedentemente riservata ai modelli Pro.

Entrambi i dispositivi hanno un display OLED, l'elaborazione A15 Bionic, fotocamere migliori e una maggiore durata della batteria.

Sul retro, ad esempio, è presente una fotocamera principale da 12 megapixel con un sensore più grande. Questo promette un miglioramento del 49% in condizioni di scarsa illuminazione. Sul retro si trova anche una fotocamera ultrawide.

Anche la fotocamera frontale TrueDepth è stata migliorata, con la messa a fuoco automatica per la prima volta e un sensore da 12 megapixel. Apple sostiene che questa fotocamera è in grado di scattare selfie migliori.

L'hardware è abbinato anche a un nuovo software: il Phototonic Engine, una "pipeline di elaborazione" che migliora la fotografia in condizioni di scarsa luminosità delle fotocamere anteriori e posteriori.

L'iPhone 14 e 14 Plus supportano il Dolby Vision ed è presente una modalità azione per video più fluidi.

Oltre ai nuovi vantaggi della fotocamera, i modelli statunitensi dell'iPhone 14 passeranno alla sola eSIM. Ciò significa che è possibile cambiare operatore più facilmente e non è più necessaria una scheda SIM fisica. Siamo in attesa di sapere se altre regioni seguiranno il passaggio.

Un'altra caratteristica di connettività nuova per i modelli di quest'anno è la possibilità di collegarsi a un satellite anziché alla rete cellulare per inviare messaggi SOS di emergenza. Questo e il rilevamento delle cadute (come sul nuovo Apple Watch Series 8) vi aiuteranno se vi trovate in difficoltà.

L'SOS di emergenza via satellite sarà inizialmente limitato agli Stati Uniti e al Canada.

L'Apple iPhone 14 avrà un prezzo di partenza di 799 dollari, mentre l'iPhone 14 Plus avrà un prezzo di 899 dollari. Entrambi saranno disponibili per il pre-ordine dal 9 settembre, mentre il modello più piccolo arriverà nei negozi il 14 settembre.

L'iPhone 14 Plus sarà disponibile dal 7 ottobre.

Scritto da Rik Henderson.