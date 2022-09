Apple iPhone 14 Max potrebbe in realtà chiamarsi iPhone 14 Plus

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ci sono state molte indiscrezioni sui prossimi modelli di iPhone di Apple, che dovrebbero essere annunciati tutti e quattro il 7 settembre durante l'evento Far Out dell'azienda.

Tutte le indiscrezioni indicano che non ci sarà un iPhone 14 mini a sostituire l'eccellente iPhone 13 mini, ma un Apple iPhone 14 Max, che offrirebbe le stesse dimensioni dell'iPhone 14 Pro Max, ma le stesse specifiche e lo stesso design dell'iPhone 14 standard.

Naturalmente nulla è stato o sarà confermato fino a quando Tim Cook non salirà su quel palco, ma un tweet del leaker Tommy Boi ha messo un po' di pepe in quello che tutti pensavamo fosse una cosa sicura per quanto riguarda la struttura dei nomi.

Il tweet recita "Who said Plus?" ed è accompagnato da un'immagine che mostra quella che sembra la confezione ufficiale di Apple per l'iPhone 14 Plus.

Chi ha detto Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b- Tommy Boi (@Tommyboiiii) 31 agosto 2022

Non c'è nulla che confermi la validità della confezione o della fonte, quindi per ora prendetela con un pizzico di sale. Ci si chiede se il modello più grande dell'iPhone 14 standard non possa assumere il nome Max, ma utilizzare invece il nome Plus, come Apple ha fatto per l'iPhone 7 Plus e l'iPhone 8 Plus.

Per ora rimane un mistero, ma potete leggere tutte le indiscrezioni che circondano l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max - o iPhone 14 Plus - nel nostro articolo separato. Abbiamo anche un articolo che illustra le presunte differenze rispetto ai modelli iPhone 14 Pro.

Scritto da Britta O'Boyle.