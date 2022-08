Il prossimo iPhone SE di Apple potrebbe essere un iPhone XR rimarchiato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato la terza generazione di iPhone SE solo nel marzo del 2022, ma c'è già una notizia che parla del modello di prossima generazione.

L'indiscrezione, proveniente da Jon Prosser e dal Geared Up Podcast (via AppleTrack), sostiene che il prossimo iPhone SE sarà essenzialmente un iPhone XR rimarchiato. Si dice che avrà un display da 6,1 pollici con Face ID, una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una resistenza all'acqua e alla polvere IP67.

Anche se Jon Prosser non ha un curriculum eccellente quando si tratta di dispositivi Apple, questa indiscrezione non è poi così inverosimile. Il modello iPhone SE (2022) doveva essere rinnovato nel design, quindi non sorprende che si creda che il suo successore ne riceverà finalmente uno.

Il modello attuale offre un display da 5,4 pollici con il pulsante Home Touch ID nella parte inferiore e presenta lo stesso design dell'iPhone 6 del 2014. Sul retro è presente una singola fotocamera posteriore e i bordi sono curvi, per distinguerlo dai modelli iPhone 13 e dai loro bordi squadrati.

Il passaggio al design dell'iPhone XR sarebbe quindi una transizione graduale. Lo schermo sarebbe più grande, ma l'ingombro solo marginalmente, e continuerebbe ad avere una singola fotocamera posteriore e bordi curvi, il che significa che offrirebbe comunque un design diverso dai modelli di punta.

Il rapporto suggerisce che l'iPhone SE 4 potrebbe apparire già l'anno prossimo, ma non saremmo sorpresi di vederlo arrivare invece all'inizio del 2024, rispettando il ciclo di rilascio biennale.

Scritto da Britta O'Boyle.