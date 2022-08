L'iPhone 14 potrebbe connettersi ai satelliti per eliminare i problemi di copertura

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Si dice che Apple abbia intenzione di portare la connettività satellitare sulla gamma di iPhone, e lo fa da tempo. In effetti, recenti speculazioni suggeriscono che potremmo persino vederla - in forma piuttosto limitata - lanciata sull'iPhone 14.

Poiché T-Mobile e SpaceX hanno recentemente annunciato una partnership per offrire ai clienti una copertura satellitare, alcuni suggeriscono che questo sia stato fatto apposta per anticipare l'annuncio di Apple, quando la serie iPhone 14 verrà annunciata il 7 settembre.

Tim Farrar, consulente in materia di comunicazioni satellitari e spettro radio, suggerisce che Apple abbia stretto una partnership con Globalstar per offrire messaggistica gratuita attraverso la sua connessione satellitare.

Vale la pena notare che si prevede che la messaggistica sarà l'unico servizio a utilizzare questa connessione al momento del lancio. In un tweet Farrar afferma che "non saranno disponibili chiamate vocali o foto", a causa dell'investimento in satelliti aggiuntivi necessari per farli funzionare.

È importante notare che Apple utilizzerà lo spettro satellitare esistente, senza bisogno di modifiche alle regole da parte della FCC. Tuttavia, il servizio sarà limitato solo agli SMS bidirezionali - niente chiamate vocali o foto, a meno che non si investa in una nuova costellazione multimiliardaria (5/n) - Tim Farrar (@TMFAssociates) 26 agosto 2022

Se le speculazioni sono corrette, è possibile che Apple abbia intenzione di offrire questo servizio di backup per quei momenti in cui non si ha copertura cellulare e si ha bisogno di contattare qualcuno in caso di emergenza.

Non è ancora chiaro se questo diventerà un servizio a tutti gli effetti con chiamate incluse. Per prima cosa dobbiamo aspettare l'ufficialità, perché al momento si tratta solo di voci.

