Apple conferma la data del 7 settembre per l'evento di lancio dell'iPhone 14

(Pocket-lint) - Apple ha inviato gli inviti al suo prossimo evento speciale, che si terrà il 7 settembre presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino.

L'invito sembra mostrare una scena stellata, con la scritta "Far out". Non si tratta solo di un cenno alle radici californiane di Apple, ma forse suggerisce che le stelle non sono solo una bella immagine. Naturalmente ci aspettiamo che sia un evento stellare, ma la visione delle stelle ci fa pensare al futuro e forse allude a qualche futura funzione che Apple inserirà nei suoi nuovi dispositivi.

Forse il lancio di una comoda funzione di astrofotografia sul nuovo iPhone 14? Stiamo solo facendo delle ipotesi.

L'evento del 7 settembre ritorna allo schema di rilascio precedente che Apple ha seguito fino all'iPhone 7, prima di passare a tenere l'evento iPhone il secondo martedì di settembre. Inoltre, l'evento si sposta dal tradizionale martedì a un mercoledì, con un'inversione di tendenza.

L'evento dovrebbe vedere il lancio della serie iPhone 14 di Apple, oltre a nuovi modelli di Apple Watch. Secondo le indiscrezioni, quest'anno non ci sarà un iPhone 14 mini e la gamma sarà composta da iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Per quanto riguarda gli smartwatch, si dice che all'evento non vedremo solo l'Apple Watch Series 8, ma anche il successore dell'Apple Watch SE e un Apple Watch "Pro", ovvero un modello dedicato agli sport estremi con un corpo più robusto e un display più grande rispetto al modello standard.

È anche possibile che l'evento veda il lancio di nuovi modelli di iPad Pro con il chip M2, nonché di un iPad ridisegnato (10a generazione), anche se sospettiamo che questi appariranno in un evento di ottobre insieme ai nuovi Mac. Potremmo invece assistere alla presentazione degli AirPods Pro 2.

Potete leggere tutte le indiscrezioni relative all'iPhone 14 e all'iPhone 14 Max nei nostri articoli separati. Abbiamo anche un articolo per i modelli di iPhone 14 Pro, l'Apple Watch Series 8, il Watch SE (2022) e l'Apple Watch Pro. E se desiderate un'ulteriore lettura per essere sicuri di essere aggiornati, abbiamo anche un articolo che riassume le notizie sugli AirPods Pro 2.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Chris Hall.