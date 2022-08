Ci sarà un Apple iPhone 14 mini? Ne dubitiamo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe essere a poche settimane dal lancio del suo prossimo iPhone, che secondo tutte le indiscrezioni dovrebbe chiamarsi iPhone 14. I modelli previsti sono quattro e fino a poco tempo fa si pensava che fossero l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max.

Sì, proprio così, si pensava che quest'anno non ci sarebbe stato un iPhone 14 mini, sostituito da un modello standard più grande, chiamato iPhone 14 Max. Un rapporto pubblicato da Evan Blass - che ha un ottimo curriculum - su 91 Mobiles suggerisce che forse ci siamo tutti sbagliati.

Secondo Blass, uno dei partner di canale di Apple nella regione Asia-Pacifico ha iniziato a creare delle pagine per i prodotti in uscita e ha elencato l'iPhone 14 mini tra i dispositivi. Blass sostiene che il partner è uno dei maggiori distributori della regione e quindi dovremmo essere sicuri dell'accuratezza delle informazioni. Noi però non lo siamo, anche se ci piacerebbe vedere un iPhone 14 mini.

Quasi tutti i rapporti e le indiscrezioni hanno suggerito che non ci sarà un dispositivo di questo tipo per il 2022, con tutte le prove che puntano verso l'iPhone 14 Max, quindi saremmo molto sorpresi di vedere l'iPhone 14 mini apparire nella line up.

Il rapporto affermava inoltre che il partner stava preparando le pagine per i nuovi iPad Pro con chip M2 e iPad (10a generazione), suggerendo che sarebbero stati lanciati insieme ai modelli di iPhone 14, ma la maggior parte degli altri rapporti suggerisce ottobre per questi dispositivi, il che ci sembra più probabile.

Blass ha aggiornato l'articolo riconoscendo che "almeno uno dei dispositivi presenti nell'elenco è fuori strada" e che quindi dovremmo considerare gli altri dispositivi elencati "con scetticismo". Si è poi scusato per aver alimentato le speranze prima di spegnerle.

L'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max dovrebbero essere svelati il 7 settembre. Non c'è ancora nulla di confermato e naturalmente Apple potrebbe sorprenderci. Al momento, però, non ci aspettiamo che l'iPhone 14 mini faccia parte della linea, nonostante il report di 91 Mobiles ci abbia dato un barlume di speranza per qualche ora.

Potete leggere tutte le indiscrezioni che circondano l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max nella nostra rubrica separata. Ne abbiamo anche uno per l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max.

Scritto da Britta O'Boyle.