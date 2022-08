Come disabilitare gli album condivisi su iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha una serie di funzioni integrate nel suo software iOS. Ci sono alcune funzioni molto interessanti, come il monitoraggio di un volo direttamente nell'app Messaggi, e poi ci sono alcune funzioni molto utili, come gli Album condivisi.

Gli album condivisi su iPhone consentono di condividere foto e video con amici e familiari. Un album condiviso nell'app Foto consente a chiunque abbia accesso non solo di visualizzare le foto all'interno dell'album, ma anche di caricare le proprie foto e i propri video nell'album in modo che tutti possano vederli e commentarli.

Se, per qualsiasi motivo, non si desidera avere album condivisi sul proprio iPhone, seguire i passaggi riportati di seguito per rimuoverli.

Se non si desidera utilizzare o vedere gli album condivisi sul proprio iPhone, ecco come disattivarli.

Aprite le Impostazioni sull'iPhone Toccare Foto Disattivare gli album condivisi Toccare "OK".

Tenere presente che la disattivazione degli album condivisi eliminerà tutte le foto condivise dall'iPhone. Perderete sia gli album che avete creato e condiviso con altri, sia gli album che sono stati condivisi con voi.

Non preoccupatevi però, la disattivazione è specifica per ogni dispositivo, quindi se avete disabilitato la funzione sul vostro iPhone seguendo questi passaggi, non l'avrete disabilitata su nessun altro dispositivo Apple. Ciò significa che se avete un iPad, ad esempio, avrete ancora accesso agli album condivisi.

Se si desidera eliminare un album condiviso specifico dall'iPhone, ecco come fare.

Aprire l'app Foto sull'iPhone Toccare la scheda Album Scorrere fino a "Album condivisi". Toccare "Vedi tutti". Toccare "Modifica" nell'angolo in alto a destra Toccare il cerchio rosso in alto a sinistra dell'album che si desidera eliminare. Questo è tutto.

Scritto da Britta O'Boyle.