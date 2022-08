Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple potrebbe tenere la sua annuale presentazione autunnale il primo mercoledì di settembre. Il gigante tecnologico di Cupertino punta alla data del 7 settembre 2022 per il lancio del suo prossimo prodotto.

In genereApple annuncia l'iPhone di nuova generazione e rilascia il prossimo aggiornamento importante di tutti i suoi sistemi operativi durante quel mese, ma è possibile indovinare quando esattamente l'azienda deciderà di annunciare tutto. I giornalisti a volte elaborano fantasiosi modelli matematici che li aiutano a individuare la data più probabile, mentre altri sentono delle voci e condividono ciò che sanno. In ogni caso, settimane prima dell'evento, le notizie iniziano a circolare con informazioni sulla data del prossimo evento iPhone.

Mark Gurman di Bloomberg, tuttavia, è solitamente più preciso di altri. Ed è il suo suggerimento del 7 settembre quello più convincente.

L'evento sarà sicuramente trasmesso in streaming online, come riporta anche Gurman.

Si dice che Apple annuncerà la gamma iPhone 14, composta da iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I telefoni Pro potrebbero abbandonare la tacca per un foro a forma di pillola. Avranno inoltre un display always-on e un processore della serie A di nuova generazione. Gurman ritiene che Apple rilascerà questi telefoni il 16 settembre 2022. Oltre all'iPhone, Apple potrebbe annunciare nuovi Apple Watch, tra cui un nuovo modello rugged e un Apple Watch SE aggiornato . Potrebbe debuttare anche la prossima generazione di AirPods Pro con supporto audio lossless, così come un nuovo iPad entry-level che abbandona il jack per le cuffie.

Scritto da Maggie Tillman. Modifica di Rik Henderson.