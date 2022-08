Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Secondo un nuovo rapporto, Apple starebbe intensificando i piani per espandere la portata della pubblicità sugli iPhone degli utenti.

L'informazione arriva per gentile concessione del veterano reporter del settore Mark Gurman, nella sua newsletter del 14 agosto 2022. Spiega che i movimenti interni del personale fanno sì che il team di Apple che si occupa di annunci pubblicitari abbia una priorità più alta rispetto agli ultimi anni.

-

Attualmente gli annunci pubblicitari vengono serviti da Apple ai suoi clienti solo in alcuni punti, come l'app Stocks e durante la navigazione di Apple News, ma se decidesse di farlo Apple potrebbe potenzialmente trovare un sacco di altri posti in cui visualizzare gli annunci pubblicitari.

Miglior smartphone 2022: testiamo, valutiamo e classifichiamo i migliori telefoni cellulari disponibili per l'acquisto Di Chris Hall · 20 giugno 2022 Quali sono i migliori smartphone disponibili nel 2022? Abbiamo testato le ultime opzioni di Google, Apple, Samsung, Oppo e molti altri per scoprirlo.

Gurman indica che si aspetta che Mappe sia uno di questi luoghi, mentre Apple Books e Apple Podcast potrebbero essere candidati per gli annunci pubblicitari.

Per ora, però, è necessario un approccio un po' delicato: Apple non può permettersi di inondare i suoi dispositivi di pubblicità, altrimenti perderà quell'importante sensazione di qualità che i clienti amano quando spendono potenzialmente 1.000 sterline per un nuovo iPhone.

Per questo motivo, Gurman afferma che anche in Mappe, Libri e Podcast si aspetterebbe un tocco leggero, con le inserzioni che vengono messe in evidenza durante le ricerche se hanno pagato, un sistema che sarebbe familiare a chiunque abbia usato servizi di ricerca locale altrove.

Dato che Apple ha impedito ad altre app di tracciare i propri utenti attraverso i loro iPhone, probabilmente dovrà anche fare attenzione a come questo viene percepito nel panorama tecnologico, non che tali preoccupazioni l'abbiano mai rallentata in passato.

Scritto da Max Freeman-Mills.