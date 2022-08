Come cambiare il codice di accesso dell'iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple richiede di impostare un codice di accesso di sei cifre per accedere al proprio iPhone, sia che si tratti di un modello Touch ID che di un modello Face ID. In passato si trattava di un codice di quattro cifre, che però è cambiato qualche anno fa. È comunque possibile ripristinare il codice a quattro cifre oppure optare per un codice di accesso personalizzato o alfanumerico, di cui parliamo qui di seguito.

A volte viene richiesto il codice di accesso all'iPhone se uno degli altri metodi biometrici non funziona correttamente o non è in grado di riconoscere il vostro volto o le vostre impronte digitali, ma serve anche a proteggere il dispositivo se dovesse finire nelle mani sbagliate.

-

Se pensate che qualcuno possa conoscere il vostro codice di accesso e volete sapere come cambiare il codice di accesso del vostro iPhone, siete nel posto giusto. Presumiamo che conosciate la vostra password attuale, quindi se la conoscete, ecco come cambiarla.

Per modificare il codice di accesso dell'iPhone, procedete come segue.

Aprite le Impostazioni dell'iPhone Scorrete verso il basso fino a "Face ID e Passcode" o "Touch ID e Passcode". Digitare il codice di accesso attuale Scorrere fino a "Cambia codice". Digitare il codice di accesso attuale Inserire il nuovo codice di accesso Reinserire il nuovo codice di accesso

Ecco fatto. Assicuratevi di ricordare il nuovo codice di accesso o non sarete in grado di sbloccare il vostro dispositivo.

È possibile modificare il codice di accesso dell'iPhone in quattro cifre, come era di default fino al lancio di iOS 13. È possibile anche scegliere un codice alfanumerico. È anche possibile scegliere un codice alfanumerico o un codice numerico personalizzato.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 24 novembre 2021 I saldi del Black Friday offrono già sconti su numerosi telefoni.

Ecco i passaggi da seguire:

Aprire le Impostazioni dell'iPhone Scorrere fino a "Face ID e Passcode" o "Touch ID e Passcode". Digitare il codice di accesso attuale Scorrere fino a "Cambia codice". Digitare il codice di accesso attuale Toccare "Opzioni codice di accesso". Selezionare "Codice alfanumerico", "Codice numerico personalizzato" o "Codice numerico a 4 cifre". Scegliere il nuovo codice di accesso Verificare il nuovo codice Toccare "Fatto".

Se si sceglie il codice alfanumerico, si può scegliere di avere come codice di accesso all'iPhone una password scritta con lettere anziché solo numeri. Vale la pena notare che se si sceglie di tornare a un codice di quattro cifre, il telefono non sarà più sicuro.

Scritto da Britta O'Boyle.