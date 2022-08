Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare la serie iPhone 14 all'inizio di settembre: si parla di iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Secondo un recente rapporto dell'analista di settore Ming-Chi Kuo, il prezzo medio di vendita dei quattro modelli potrebbe aumentare di circa il 15%, "a causa di due aumenti del prezzo dell'iPhone 14 Pro".

(1/2)

Hon Hai/Foxconn è uno dei vincitori dell'aumento dell'ASP dell'iPhone 14. Ho stimato che l'ASP dell'iPhone 14 aumenterà di circa il 15% (rispetto all'ASP dell'iPhone 13) a 1.000-1.050 dollari (USD) a causa di due aumenti di prezzo dell'iPhone 14 Pro e di una maggiore percentuale di spedizioni. https://t.co/UgiW0kom4F- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 10 agosto 2022

L'iPhone 14 Pro potrebbe partire da circa 1100€ o 1150€ invece di 949€ o 999€. Un salto piuttosto sostanzioso, no?

Tuttavia, potrebbero non essere tutte cattive notizie. Secondo una precedente indiscrezione di TrendForce, quest'anno l'iPhone 14 Pro potrebbe offrire 256 GB di memoria come modello base, abbandonando l'opzione da 128 GB. Se così fosse, il prezzo sarebbe quasi identico a quello dell'iPhone 13 Pro da 256 GB, o comunque con un aumento minore.

L'unico problema è che, pur ottenendo più spazio di archiviazione, l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max potrebbero essere fuori budget per alcuni.

I modelli iPhone 14 Pro dovrebbero offrire un nuovo chip A16 e un taglio a forma di pillola al posto della tacca nella parte superiore del display, mentre i modelli iPhone 14 dovrebbero mantenere la tacca e rimanere con il processore A15.

Per ora non c'è nulla di confermato, ma potete leggere tutte le indiscrezioni che circondano l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max nella nostra rubrica separata; se invece volete saperne di più sui modelli iPhone 14 Pro, abbiamo una rubrica anche per questo.

Scritto da Britta O'Boyle.