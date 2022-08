Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo cinque anni, Apple sta riportando la percentuale della batteria dell'iPhone nella barra di stato della schermata iniziale.

Ma per ora si tratta solo di un test.

Quando Apple ha annunciato l'iPhone X, ha rimosso la percentuale della batteria a sinistra dell'icona della batteria nella barra di stato per fare spazio alla tacca del Face ID (non preoccupatevi...). Pocket-lint ha spiegato qui come trovare rapidamente la percentuale della batteria dal Centro di controllo e come aggiungerla alla schermata iniziale come widget). Ma se vi sentite particolarmente annoiati, potete scaricare la beta pubblica di iOS 16 e accedere all'ultimo modo di vedere la percentuale della batteria: Direttamente nell'icona della batteria stessa. Per alcuni tester di iOS 16 beta 5 , che hanno appena notato il nuovo cambiamento, non è esattamente una bella cosa .

Tenete presente che Apple non ha ancora rilasciato ufficialmente iOS 16, il suo prossimo aggiornamento software per l'iPhone. L'aggiornamento è stato presentato per la prima volta alla WWDC 2022 di giugno e attualmente è in fase di beta-testing con gli sviluppatori e con tutti coloro che vogliono partecipare al programma beta pubblico. Volete sapere come partecipare alla beta di iOS 16 e farla girare sul vostro iPhone? Consultate la guida passo-passo di Pocket-lint per le beta pubbliche di iOS 16 e iPadOS 16 qui. L'iscrizione e il beta test sono gratuiti.

Ah, così va meglio. Oh, aspetta... Per te è meglio acceso o spento? Percentuale batteria iOS 16 pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) 8 agosto 2022

Per visualizzare la percentuale della batteria nell'icona della batteria nella barra di stato, è necessario che sul proprio iPhone sia in esecuzione iOS 16 beta 5. Se avete aggiornato all'ultima versione di iOS 16 beta e non la vedete, è perché dovete abilitarla. Aprite l'app Impostazioni > andate al menu Batteria > attivate la levetta della percentuale della batteria. Tenete presente che questa funzione potrebbe cambiare con le future versioni beta.

