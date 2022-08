Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quando Apple ha annunciato l'iPhone X, circa cinque anni fa, ha rimosso la percentuale della batteria dalla schermata iniziale. Una volta compariva a sinistra dell'icona della batteria nella barra di stato, ma Apple l'ha eliminata per fare spazio alla tacca del Face ID. Se vi manca, non preoccupatevi. Vi spieghiamo come trovare rapidamente la percentuale della batteria nel Centro di controllo e come aggiungerla alla schermata iniziale come widget. Se vi sentite particolarmente annoiati, potete scaricare la beta pubblica di iOS 16 e accedere a un nuovo modo di vedere il dato direttamente nell'icona della batteria. Ecco tutto quello che c'è da sapere per trovare la percentuale della batteria.

Leggi: Come personalizzare l'estetica della schermata iniziale dell'iPhone

In poche parole: è la quantità di carica rimasta nella batteria dell'iPhone, ad esempio il 10%.

Il Centro di controllo consente di accedere immediatamente alla percentuale della batteria dell'iPhone, ma il modo in cui si apre il Centro di controllo dipende dal dispositivo...

Per aprire il Centro di controllo, scorrere il dito verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo. Cercare la percentuale della batteria in alto a destra.

Per aprire il Centro di controllo, passare il dito verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata. Cercare la percentuale della batteria in alto a destra.

Se si utilizza iOS 16 beta 5 sul proprio iPhone, è possibile vedere la percentuale della batteria nella barra di stato della schermata iniziale. Apple l'ha riportata e si trova direttamente nell'icona della batteria. Apple non ha rilasciato ufficialmente iOS 16. L'aggiornamento del software per l'iPhone è stato annunciato alla WWDC 2022 e attualmente è in fase di beta-testing con gli sviluppatori e con tutti coloro che vogliono partecipare al programma beta pubblico. Probabilmente l'azienda presenterà ufficialmente e distribuirà iOS 16 in autunno. Nel frattempo, durante il test pubblico, gli utenti della beta 5 stanno scoprendo funzioni non ancora annunciate di iOS 16, come la cifra percentuale.

Anche: Apple testa la percentuale della batteria dell'iPhone nell'icona della batteria: Ma come appare?

Se avete aggiornato all'ultima versione della beta di iOS 16 e non la vedete, è perché dovete attivarla.

Le migliori offerte telefoniche del Black Friday 2021: Samsung, OnePlus, Nokia e altro Di Chris Hall · 24 novembre 2021 I saldi del Black Friday offrono già sconti su numerosi telefoni.

Ah, così va meglio. Oh, aspettate... Per voi è meglio attivare o disattivare? Percentuale batteria iOS 16 pic.twitter.com/UVnrWf8yzZ- Aaron Zollo (@zollotech) 8 agosto 2022

Assicuratevi di avere l'ultima versione beta di iOS 16 sul vostro iPhone. Aprite l'app Impostazioni. Andate al menu Batteria. Attivate la levetta della percentuale di batteria. L'opzione sembra non essere disponibile su iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 Mini.

La situazione potrebbe cambiare con le future versioni beta.

Suggerimento: volete sapere come partecipare alla beta di iOS 16 e farla funzionare sul vostro iPhone? Consultate la guida di Pocket-lint qui.

È possibile aggiungere alla schermata iniziale un widget che mostra la percentuale della batteria dell'iPhone.

Toccate e tenete premuta la schermata iniziale dell'iPhone finché le app non iniziano a oscillare. Toccare + nella parte superiore dello schermo, quindi scorrere verso il basso e toccare Batterie. Scorrere a sinistra e a destra tra i widget per visualizzare le opzioni di dimensione. Quando è pronto, toccare Aggiungi widget, quindi toccare Fatto. Ora tornate alla schermata iniziale per vedere il nuovo widget e spostatelo dove preferite.

Avete bisogno di ulteriore aiuto? Vedere: Come aggiungere widget alla schermata iniziale dell'iPhone.

Consultate l 'hub di supporto Apple per maggiori dettagli sulla batteria dell'iPhone.

Scritto da Maggie Tillman.