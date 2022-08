L'iPhone 14 di Apple sarà disponibile in viola con ricarica a 30W

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe presentare la serie iPhone 14 durante un evento che si terrà a settembre e, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, un nuovo report suggerisce che vedremo un nuovo colore viola, oltre a una ricarica più veloce.

Si dice che l'iPhone 14, l'iPhone 14 Max, l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max saranno presentati a metà settembre, insieme all'Apple Watch Series 8 e potenzialmente anche a un nuovo Apple Watch SE e a un Apple Watch Pro.

Secondo quanto riportato dall'utente di Twitter Jioriku, sia l'iPhone 14 standard che l'iPhone 14 Pro saranno disponibili in un'opzione viola, che sostituirà l'opzione rosa dell'iPhone 13 standard e l'opzione blu Sierra dell'iPhone 13 Pro.

Non è la prima volta che Apple offre il colore viola: i modelli standard di iPhone 12 sono stati lanciati in viola pochi mesi dopo i colori originali, e ci sono anche un iPad Air (2022) e un iMac viola. Anche il designer Ian Zelbo ha realizzato di recente un rendering di come potrebbe essere l'iPhone 14 Pro in viola.

Jioriku ha anche affermato che "l'Always On Display dell'iPhone 14 seguirà solo i widget della schermata di blocco e non ci sarà modo di renderli diversi", come già si diceva in passato. Si dice anche che il titanio sia stato testato come materiale per l'iPhone 14 Pro, anche se i materiali rimarranno gli stessi dell'iPhone 13 Pro, così come le opzioni di archiviazione.

A quanto pare, i prossimi modelli di iPhone offriranno una ricarica rapida da 30W, rispetto a 20W, almeno per la prima parte del ciclo di ricarica.

Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma se l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Pro saranno di colore viola e la ricarica più veloce, siamo pronti a riceverli.

Scritto da Britta O'Boyle.