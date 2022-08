Come eliminare e creare album fotografici su iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple Photos offre alcune funzioni eccezionali, dalla ricerca con più termini al nascondere le foto in un album completamente separato. È anche facilissimo creare un album per classificare le foto in modo organizzato.

Abbiamo un'intera rubrica dedicata ai consigli e ai trucchi per ottenere il massimo da Apple Foto, ma qui vediamo come creare ed eliminare gli album su iPhone.

Se avete un album all'interno di Apple Foto che non volete più avere, o se avete una selezione di foto che volete mettere in un unico posto, siamo qui per aiutarvi.

Ecco come creare ed eliminare un album fotografico su iPhone.

Per eliminare un album in Apple Foto su iPhone, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprite Apple Foto Toccare la scheda Album in basso Toccate "Vedi tutto", che si trova a destra in cima a tutti gli album. Toccare "Modifica" in alto a destra Toccare il cerchio rosso nell'angolo sinistro degli album che si desidera eliminare. Confermare "Elimina album". Tutto qui, tutto fatto

Se volete sapere come creare un album in Apple Foto su un iPhone, seguite la procedura seguente:

Aprire Apple Foto Toccare la scheda Album in basso Toccare il "+" nell'angolo in alto a sinistra Toccare "Nuovo album". Inserire un nome per l'album Toccare "Salva". Selezionare le foto che si desidera aggiungere all'album Toccare "Fatto" in alto a destra

Scritto da Britta O'Boyle.