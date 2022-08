Apple iPhone 14 Pro potrebbe avere un display always-on

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple potrebbe avere intenzione di aggiungere un display always-on all'iPhone 14 Pro e Pro Max, aggiungendo un'altra caratteristica di alto livello ai suoi telefoni Pro e differenziandoli dall'iPhone 14 normale.

La funzione è stata vociferata per un po' di tempo, e le ultime prove sono emerse dalla beta di Xcode 14 attualmente in circolazione.

Sono emerse prove di animazioni e widget della schermata di blocco che mostrano la schermata di blocco priva di colore ma ancora leggibile in scala di grigi, indicando che si potrebbe ancora dare un'occhiata e leggere l'ora, ad esempio.

Un'anteprima della vociferata funzione "Always on Display" dell'iPhone 14 Pro potrebbe essere trapelata da Xcode 14 beta 4 Simulator. In allegato sono riportati i primi due fotogrammi di un video di risveglio del simulatore. La prima immagine (modalità Always on Display) rimuove la texture dall'immagine della balena nel widget https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k- Steve Moser (@SteveMoser) 1 agosto 2022

Considerato il lavoro svolto da Apple sulle schermate di blocco in iOS 16, sarebbe logico pensare che questo sia stato progettato anche per una nuova funzione per i suoi telefoni di punta.

La beta di iOS 16, nel frattempo, contiene anche riferimenti a una modalità "sleep" per gli sfondi che li priva di parte del colore, aiutando a preservare la durata della batteria.

Come ha osservato MacRumors, se le informazioni trapelate finora sono accurate, l'iPhone 14 Pro e Pro Max disporranno della tecnologia di visualizzazione necessaria per l'utilizzo always-on, poiché a quanto pare avranno un nuovo limite inferiore di 1Hz per la frequenza di aggiornamento.

