Come bloccare e sbloccare un numero di telefono su iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un numero fastidioso squilla sul vostro telefono giorno e notte? Bloccatelo. È facile e completamente gratuito. La privacy è importante, così come la vostra salute mentale. Dovreste sfruttare gli strumenti integrati nell'iPhone per proteggervi da robocall, spam o ex amici ed ex che preferireste non sentire più. Ecco come bloccare le chiamate indesiderate sul vostro iPhone e come sbloccare le persone in un secondo momento, se doveste cambiare idea. Inoltre, vi spieghiamo cosa succede esattamente quando bloccate un numero e se le persone bloccate possono ancora inviare messaggi o messaggi vocali.

Inoltre: trucchi e consigli per iPhone 13 e 13 Pro

Sull'iPhone esistono diversi metodi per bloccare un numero, ma ecco quelli più rapidi.

Aprite l' app Telefono. Toccate la scheda Recenti . Quando vedete il numero che volete bloccare, toccate la "i" sul lato dello schermo. Nella schermata successiva, verrà visualizzata l'opzione Blocca questo chiamante. Selezionatela.

Toccare le informazioni del mittente nella parte superiore della chat. Quindi toccate Info. Nella parte inferiore dello schermo, viene visualizzata in rosso l'opzione Blocca questo chiamante. Selezionatela.

Quando bloccate un numero di telefono sul vostro iPhone, non riceverete più chiamate, messaggi o richieste FaceTime dal numero bloccato.

Ecco i principali cambiamenti:

Le chiamate bloccate passano direttamente alla segreteria telefonica, il che fornisce al chiamante bloccato un indizio del fatto che è stato bloccato.

che fornisce al chiamante bloccato un indizio del fatto che è stato bloccato. I chiamanti bloccati possono lasciare dei messaggi vocali. Ma questi appariranno in una sezione "messaggi bloccati " separata dal normale elenco di messaggi vocali visivi.

Ma questi appariranno in una sezione " separata dal normale elenco di messaggi vocali visivi. Non si ricevono mai messaggi bloccati. Tuttavia, per il mittente, sembreranno essere stati inoltrati normalmente.

Avete cambiato idea? Non c'è da preoccuparsi. È facile sbloccare un numero di telefono precedentemente bloccato.

Aprite l'app Impostazioni. Quindi toccare Telefono. Selezionare Contatti bloccati. Nella schermata successiva, verrà visualizzato un elenco dei numeri di telefono bloccati. Per sbloccare un numero: Toccare l' opzione Modifica e poi il simbolo rosso - accanto al numero che si desidera sbloccare.

e poi il simbolo rosso - accanto al numero che si desidera sbloccare. In alternativa, è possibile scorrere il dito verso sinistra su qualsiasi numero per sbloccarlo.

Apple ha una pagina di supporto con maggiori dettagli su come bloccare e sbloccare un numero di telefono sull'iPhone.

5 motivi per cui dovreste acquistare il Google Pixel 6a Di Pocket-lint International Promotion · 26 luglio 2022 Il Google Pixel 6a è finalmente arrivato e disponibile per l'ordinazione, quindi è il momento perfetto per esaminare ciò che rende speciale questo

Scritto da Maggie Tillman.