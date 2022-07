Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un tempo per spegnere il telefono non c'era bisogno di un articolo. Un tempo c'era un pulsante di accensione e basta. Bastava premerlo per accenderlo o spegnerlo. Semplice.

Oggi, però, le cose sono un po' più complicate. Per spegnere l'iPhone non basta premere un pulsante e il gioco è fatto. E riavviare l'iPhone è un'operazione che abbiamo fatto diverse volte e che dobbiamo ancora cercare su Google per ricordare quali pulsanti premere contemporaneamente.

Ecco quindi una rapida panoramica su come accendere o spegnere il vostro iPhone e su come riavviarlo forzatamente in caso di problemi.

Per spegnere il vostro iPhone se è dotato di Face ID, dovete premere contemporaneamente il pulsante laterale sulla destra del dispositivo e il pulsante volume su o volume giù.

Tenere premuti questi due pulsanti finché non appare la schermata che consente di "scorrere per spegnere". Per spegnerlo, allontanatevi e l'iPhone si spegnerà.

Per riaccendere l'iPhone, tenere premuto il pulsante a destra del dispositivo finché non appare il logo Apple.

Se si possiede l'iPhone SE o un altro iPhone con Touch ID anziché Face ID, tenere premuto il pulsante laterale e scorrere per spegnere il dispositivo.

Per accendere un iPhone con Touch ID, tenere nuovamente premuto il pulsante laterale fino alla comparsa del logo Apple.

Se il vostro iPhone non risponde e volete riavviarlo forzatamente, la procedura dipende dal modello di iPhone in vostro possesso.

Se si possiede un iPhone 8 o più recente, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito:

Premere e rilasciare rapidamente il tasto volume su

Premere e rilasciare rapidamente il tasto volume giù

Tenere premuto il pulsante laterale.

Quando appare il logo Apple, rilasciare il pulsante.

Se si dispone di un iPhone 7, è necessario tenere premuto contemporaneamente il pulsante del volume giù e il pulsante Sleep/Wake fino alla comparsa del logo Apple, quindi rilasciare entrambi i pulsanti.

Se avete un iPhone più vecchio, come l'iPhone 6S o l'iPhone SE di prima generazione, dovrete tenere premuti contemporaneamente il pulsante Sleep/Wake e il pulsante Home. Anche in questo caso, attendete la comparsa del logo Apple e rilasciate i pulsanti.

Scritto da Britta O'Boyle.