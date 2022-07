Uno sguardo da vicino al nuovo Apple Store di Knightsbridge

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

LONDON (Pocket-lint) - Apple ha aperto un nuovo negozio nel Regno Unito a Brompton Road, tra i prestigiosi grandi magazzini di Knightsbridge Harrods e Harvey Nichols, ed è bellissimo.

Apple Brompton Road aprirà al pubblico giovedì 28 luglio 2022 alle 16:00 BST e nel fine settimana si terranno una serie di eventi per celebrare il lancio.

A dare il via agli eventi sarà una tavola rotonda con Nguyen, Cutting e Just Blaze sulla creazione di "United Visions", un'esperienza di realtà aumentata che rende omaggio al poeta e pittore William Blake. Ci sarà anche una sessione di ascolto di Spatial Audio da parte dell'artista londinese Nina Nesbitt.

Per gli appassionati di Fitness+, gli allenatori Cory Wharton-Malcolm, Jamie-Ray Hartshorne, Kim Ngo e Jonelle Lewis si uniranno al vicepresidente delle Tecnologie per il Fitness di Apple, Jay Blahnik, per una sessione di domande e risposte in negozio, seguita da una camminata di 3 km e da una corsa di 5 km a Hyde Park.

Dopo le sessioni di apertura, ci sarà anche una Brompton Series che si terrà l'ultimo giovedì di ogni mese fino a ottobre.

Per quanto riguarda il negozio in sé, Apple Brompton Road sarà il primo nel Regno Unito ad avere un servizio Pick Up, che offre un'area dedicata all'interno del negozio ai clienti che acquistano i prodotti Apple online per ritirarli senza dover fare la coda o aspettare che un membro del team sia disponibile.

Come ci si aspetterebbe, il negozio - che ha splendidi soffitti alti, finestre ad arco e 12 alberi di ficus siciliani - sì, davvero (e ci si può sedere alla loro base) - espone tutti i prodotti Apple, consentendo di vedere tutti i colori di ogni dispositivo, come i modelli di MacBook Air (2022) e iPhone, e di vedere vari accessori e prodotti in carne e ossa.

Pocket-lint ha avuto un'anteprima del negozio prima della sua apertura e potete sfogliare la galleria qui sopra per farvi un'idea di come sarà prima dell'apertura. Diciamo solo che è molto bello.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Chris Hall.