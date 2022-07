Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi possiede un ID Apple sa quanto sia fondamentale quando si possiede anche un dispositivo Apple o si vuole utilizzare un servizio Apple come App Store, iCloud, iMessage, FaceTime e Apple Music. Inoltre, l'ID Apple è richiesto quando si configura un nuovo dispositivo Apple. Ma a volte la password del vostro ID Apple può essere compromessa o forse l'avete dimenticata. In ogni caso, è bene cambiarla subito per essere sicuri e protetti.

Avete dimenticato la password dell'ID Apple o forse è stata compromessa? Ecco come riottenere l'accesso al vostro account. Il metodo più rapido è quello di utilizzare un dispositivo Apple a cui avete già effettuato l'accesso con il vostro ID Apple. Con questo metodo, però, è necessario impostare un codice di accesso sul dispositivo Apple (o una password sul Mac).

Andate su Impostazioni. Toccate il vostro nome > Password e sicurezza > Cambia password. Seguire le istruzioni sullo schermo per reimpostare la password.

squirrel_widget_6072310

Accedere al menu Apple > Preferenze di sistema. Fate clic su ID Apple, quindi su Password e sicurezza. Seguite le istruzioni sullo schermo.

squirrel_widget_12853060

Se avete un nuovo dispositivo Apple o un dispositivo Apple a cui non avete effettuato l'accesso con il vostro ID Apple, potete selezionare "Hai dimenticato l'ID Apple o la password?" quando appare l'opzione. Durante la configurazione del dispositivo, questa opzione viene visualizzata nella schermata di accesso all'ID Apple. Dopo la configurazione, è possibile selezionare un'app che richiede l'accesso per raggiungere l'opzione. In alternativa, è possibile seguire la seguente procedura:

iPhone, iPad o Apple Watch: Accedere all'app Impostazioni e toccare Messaggi.

Accedere all'app Impostazioni e toccare Messaggi. Mac, MacBook o iMac: Scegliere Menu Apple > Preferenze di sistema. Quindi fate clic su ID Apple e inserite il vostro ID Apple.

OK. Fatevi prestare un dispositivo da un amico o da un familiare. Oppure potete visitare un Apple Store.

Aprite l'app Supporto Apple sul dispositivo Apple preso in prestito. È possibile scaricare l'app Supporto Apple dall'App Store. Toccate Password e sicurezza > Reimposta password ID Apple > Inizia. Toccate "Un altro ID Apple". Inserite il vostro ID Apple e seguite le istruzioni sullo schermo per reimpostare la password.

Anche sul web, Apple vi indirizzerà a un dispositivo Apple. Ma è comunque possibile tentare una richiesta tramite Apple. L'azienda avverte che il processo potrebbe "richiedere un po' più di tempo".

Offerte Apple iPhone 13: Scopri dove trovare le migliori offerte sugli smartphone più recenti Di Conor Allison · 16 giugno 2022 Trova un prezzo basso sull'Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro o iPhone 13 Pro Max.

Reimpostare la password su iforgot.apple.com.

Scritto da Maggie Tillman.