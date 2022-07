Un brevetto Apple suggerisce che il prossimo iPhone potrebbe essere dotato di laser

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un nuovo brevetto suggerisce che Apple sta lavorando per integrare i laser nei prossimi modelli di iPhone e Apple Watch.

Inizialmente sembra inverosimile, ma scavando un po' più a fondo si scoprono tutta una serie di potenziali applicazioni piuttosto interessanti.

Il brevetto descrive dei laser a emissione superficiale a cavità orizzontale (o HCSEL) che verrebbero posizionati sotto il display dei futuri modelli di iPhone e Apple Watch.

Questi laser potrebbero essere utilizzati in molti modi, in primo luogo per rendere il Face ID e il Touch ID più robusti e sicuri.

Inoltre, i laser potrebbero essere utilizzati per rilevare il particolato nell'aria e analizzare la qualità complessiva dell'aria.

Inoltre, il brevetto accenna alle ambizioni di Apple in materia di AR, affermando che i laser potrebbero essere utilizzati per "raccogliere metriche di performance per l'interazione dell'utente con un mondo virtuale o aumentato".

Si parla anche di funzioni di fitness. I dati raccolti possono essere "utilizzati per fornire informazioni sul benessere generale dell'utente, o possono essere utilizzati come feedback positivo per gli individui che utilizzano la tecnologia per perseguire obiettivi di benessere".

Infine, il brevetto menziona l'integrazione degli HCSEL nelle funzionalità della fotocamera, lasciando intendere la promessa di migliorare le funzioni della fotocamera con questa tecnologia, analogamente a come l'iPhone 13 Pro utilizza il LIDAR per la messa a fuoco.

Si tratta di un gran numero di funzioni e se Apple ne implementerà qualcuna è un'altra questione. Ma si tratta comunque di una tecnologia interessante e speriamo di vederla in azione.

Scritto da Luke Baker.