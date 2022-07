L'iPhone 14 di Apple potrebbe avere una variante solo eSIM

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Potrebbe essere l'inizio della fine per l'umile carta SIM, con l'aumento dell'adozione delle eSIM nei mercati asiatici ed europei.

Un articolo del Wall Street Journal ipotizza che l'adozione negli Stati Uniti sia destinata ad aumentare rapidamente, con tre grandi provider che si stanno preparando a passare alla SIM-free.

Il rapporto ribadisce che l'iPhone 13 non è stato fornito con una SIM fisica nella confezione e che alcuni telefoni Android rinunciano già al supporto della scheda SIM.

Tuttavia, non dobbiamo aspettarci che Apple elimini immediatamente il supporto per le schede SIM, perché questo taglierebbe fuori gran parte del suo mercato.

L'analisi afferma invece che dovremmo aspettarci "una variante solo eSIM del suo prossimo nuovo modello, mantenendo il modello con doppia eSIM e slot per SIM fisica per il mercato di massa e per il suo canale principale di carrier".

"A tal fine, riteniamo che alle società di telecomunicazioni sarà data la possibilità di scegliere se tenere in magazzino e vendere una nuova variante dell'iPhone solo eSIM, accanto a modelli di supporto dual eSIM/physical SIM, più adatti alle aziende di telefonia mobile".

Oltre ai vantaggi in termini di convenienza, ci sono anche ragioni di sicurezza per sostenere il futuro senza scheda.

Anthony Goonetilleke, responsabile della strategia di Amdocs, ha affermato che con le eSIM "è possibile inviare improvvisamente un aggiornamento della sicurezza a milioni di persone in tutto il mondo se viene riscontrato un problema. Non è possibile farlo con le SIM fisiche".

Poi, c'è il fatto che l'Unione Europea vuole rendere obbligatoria la presenza di porte USB-C per gli iPhone.

Questo potrebbe spingere il gigante tecnologico a realizzare prima o poi un iPhone completamente privo di porte, con la sola ricarica MagSafe.

Scritto da Luke Baker.