Il lancio di Apple iPhone 14 è previsto per il 13 settembre

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare la serie iPhone 14 a settembre e un recente rapporto ha suggerito la data in cui potrebbe svolgersi l'evento.

Secondo un tweet del tipster iHacktu ileaks, l'evento per l'iPhone 14 si terrà il 13 settembre 2022, seguendo lo schema di rilascio precedente per i modelli di iPhone (tranne l'anno 2020) e la data che avevamo segnato per il lancio. Se fosse vero, i preordini dovrebbero iniziare il 16 settembre e la disponibilità a partire dal 23 settembre.

Anche se Apple stessa non ha ancora confermato ufficialmente la data - e non lo farà prima di agosto - è una data che ha senso. L'azienda è solita tenere il suo evento iPhone il martedì della seconda settimana di settembre, quindi non c'è da sorprendersi che questa sia la data che viene ora suggerita.

Sto pensando di smettere di twittare dopo la presentazione dell'iPhone 14 il 13 settembre 2022 3/3- iHacktu ileaks (@ihacktu) 22 giugno 2022

Si prevede il lancio di quattro iPhone: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Si pensa anche che saranno presentati tre modelli di Apple Watch: l'Apple Watch Series 8, il nuovo Apple Watch SE e un Apple Watch robusto, che potrebbe chiamarsi Apple Watch Pro, anche se in precedenza è stato definito Apple Watch Explorer Edition.

Per il momento tutto è ancora per sentito dire, quindi non prenderemo ancora la penna per l'agenda, anche se è sicuramente in standby.

Scritto da Britta O'Boyle.