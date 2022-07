Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il pesce pagliaccio è tornato.

Apple ha aggiunto un easter egg all'iPhone per celebrare i 15 anni della sua esistenza, a quanto pare. Il classico sfondo del pesce pagliaccio dell'iPhone originale è stato rimasterizzato ed è disponibile nella terza beta per sviluppatori di iOS 16, un importante aggiornamento software in arrivo per l'iPhone. Il fatto è che: Alcuni utenti possono trovarlo nelle impostazioni della schermata iniziale e di blocco dell'iPhone quando eseguono iOS 16 beta 3, ma altri hanno dichiarato di non riuscire a vederlo. L'utente di Twitter Jack Roberts ha notato per primo lo sfondo e ha twittato una cattura dello schermo dell'opzione Clownfish.

Il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha poi condiviso il tweet, che ha guadagnato popolarità. Ricordiamo che il pesce pagliaccio è la prima immagine presentata durante il debutto dell'iPhone originale da 3,5 pollici di Steve Jobs, ma non è mai stato disponibile come sfondo integrato nell'iPhone. Apple ha poi rilasciato una versione completa per il Mac come opzione in Desktop e Screen Saver.

Alcuni utenti sembrano vedere un nuovo sfondo Pesce pagliaccio in iOS 16 beta 3. Si tratta dello sfondo utilizzato da Steve Jobs. Si tratta dello sfondo utilizzato da Steve Jobs all'annuncio dell'iPhone originale nel 2007, ma non è mai stato fornito con nessun iPhone. Eccoci qui 15 anni dopo. https://t.co/OLTvb1KVJG- Mark Gurman (@markgurman) 6 luglio 2022

Se volete il nuovo sfondo del pesce pagliaccio rimasterizzato, dovete avere la beta per sviluppatori di iOS 16 sul vostro iPhone. Apple ha una guida passo passo, ma la versione più breve è che gli sviluppatori registrati devono scaricare il profilo di iOS 16 dall'Apple Developer Center e, una volta installato, la beta sarà disponibile via etere. Dato che si tratta di una beta iniziale che potrebbe presentare dei bug, è meglio installare la beta per sviluppatori di iOS 16 su un dispositivo secondario. In ogni caso, una volta ottenuta la versione beta, è necessario accedere alle impostazioni dello sfondo per cercare l'opzione del pesce pagliaccio.

Aprite Impostazioni, toccate Sfondo, quindi scegliete un nuovo sfondo. Gli sfondi predefiniti cambiano a ogni aggiornamento di iOS. Cercate l'opzione pesce pagliaccio. Una volta terminata la regolazione dell'immagine, toccare Imposta. Oppure toccare Annulla per ricominciare.

Gli sfondi in iOS 16 non sono più immagini statiche. Sono invece animazioni renderizzate che interagiscono con l'orologio della schermata di blocco. Quello del pesce pagliaccio è dotato di un'elegante animazione di parallasse che scorre verso l'alto.

Apple non ha detto se lo sfondo del pesce pagliaccio rimasterizzato sarà presente nell'imminente beta pubblica di iOS 16 o se sarà presente nella versione ufficiale in autunno. Anche chi ha accesso alla versione per sviluppatori di iOS 16 non ha la garanzia di riceverlo, perché potrebbe essere distribuito a tappe. Se volete una copia, potete sempre scaricare la versione macOS dello sfondo del pesce pagliaccio. Come ha notato The Verge, è stato archiviato nel 2018 da Evgenii Bogun. È possibile ottenerlo dalla sua cartella di Google Photos qui o da noi:

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 25 ottobre 2021 Puoi ottenere tutti i tipi di stili e livelli di protezione dalle custodie di Pitaka.

Aprite questo link sul vostro iPhone. Premete a lungo (o fate clic con il tasto destro del mouse) sull'immagine originale a piena risoluzione che si apre. Quindi salvate l'immagine sul vostro iPhone e impostatela come sfondo.

Scritto da Maggie Tillman.