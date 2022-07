Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple sta introducendo una nuova impostazione di sicurezza chiamata Lockdown Mode. Si tratta di una funzione gratuita che rafforza le difese del vostro iPhone, iPad e Mac, rendendo più difficile per i malintenzionati compromettere il vostro dispositivo attraverso attacchi altamente mirati. Quando la modalità Lockdown arriverà, sarà necessario attivarla per poterla effettivamente attivare. Non è attiva per impostazione predefinita. Ma non è nemmeno un'opzione che tutti dovranno utilizzare nella maggior parte dei giorni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Modalità Lockdown, incluso come attivarla, cosa fa e quando si dovrebbe usare.

La Modalità Lockdown è una nuova impostazione di sicurezza che arriverà nel corso dell'anno con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura. Secondo Apple, la Modalità Lockdown è una funzione di "protezione estrema e opzionale" per gli utenti che devono affrontare "minacce gravi e mirate" alla loro sicurezza digitale. (Quando sarà disponibile e attivata sul vostro iPhone, iPad o Mac, la Modalità Lockdown modificherà diverse impostazioni di sicurezza e bloccherà alcune funzioni di comunicazione, rendendo più difficile per qualcuno ottenere l'accesso o il controllo del vostro dispositivo.

Se attivata nelle impostazioni, la Modalità Lockdown modifica il funzionamento del telefono per impedire attacchi mirati che si basano su tecnologie basate sul Web, social engineering e hacking via cavo.

Ecco alcuni dei cambiamenti che si notano quando la Modalità di blocco è attivata:

La maggior parte degli allegati ai messaggi è bloccata e alcune funzioni non sono disponibili.

Le chiamate FaceTime in arrivo da persone che non avete chiamato in precedenza saranno bloccate.

Alcune tecnologie web e funzioni di navigazione saranno bloccate.

Gli album condivisi saranno rimossi da Foto e i nuovi inviti saranno bloccati.

Le connessioni via cavo con un altro dispositivo mentre l'iPhone è bloccato saranno bloccate.

Gli inviti in arrivo da persone che non sono state precedentemente invitate saranno bloccati.

I profili di configurazione, come quelli per la scuola o il lavoro, non possono essere installati.

Quando la Modalità di blocco è disponibile, è sufficiente accedere all'app Impostazioni dell'iPhone, iPad o Mac per attivarla. Procedete come segue:

Aprire le Impostazioni. Andate su Privacy e sicurezza. Selezionare Modalità di blocco. Selezionare Attiva modalità di blocco Il dispositivo si riavvia per attivare la modalità di blocco.

Per disattivare la modalità di blocco, tornate alle impostazioni e disattivatela. Facile!

La modalità Lockdown non è adatta alla maggior parte delle persone in situazioni quotidiane. È stata progettata per combattere gli attacchi informatici avanzati e lo spyware mirato. Questi attacchi, come Pegasus del gruppo NSO, sono rivolti a un gruppo ristretto di persone. Pegasus, ad esempio, è stato utilizzato per spiare attivisti, politici e giornalisti. Ma Apple ha dichiarato di aver individuato attacchi simili a utenti di oltre 150 Paesi negli ultimi otto mesi. Se siete persone degne di nota o vi trovate in una situazione in cui vi sentite vulnerabili o suscettibili di attacchi, la modalità Lockdown fa al caso vostro. Altrimenti, probabilmente non ne avrete mai bisogno.

Secondo Bloomberg, Apple ha recentemente rilasciato la terza beta per sviluppatori di iOS 16, che include la modalità Lockdown. Ciò significa che se siete iscritti al programma beta di Apple per gli sviluppatori, potete provare la modalità Lockdown sul vostro iPhone. Sappiate che non si tratta di un software stabile e che la funzione potrebbe non avere un aspetto e un funzionamento perfetti. Alla fine, la modalità Lockdown verrà lanciata con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura. Apple ha presentato in anteprima questi importanti aggiornamenti per iPhone, iPad e Mac alla WWDC 2022 e dovrebbe rilasciarli ufficialmente in autunno.

Le beta pubbliche degli aggiornamenti potrebbero anche arrivare con la modalità Lockdown per essere testate dalla maggior parte dei consumatori nel corso dell'estate. Pocket-lint vi terrà aggiornati sul lancio della modalità Lockdown.

Scritto da Maggie Tillman.