Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Probabilmente vedremo il prossimo aggiornamento di Apple iPhone a settembre, con l'annuncio dei modelli di iPhone 14 e 14 Pro. Tuttavia, se sei entusiasta del primo, potresti essere un po' deluso nell'apprendere che Apple potrebbe non aggiornare molto i suoi dispositivi standard.

Questa è l'opinione del famoso analista del settore Ming-Chi Kuo, che ha affermato che solo i modelli Pro otterranno un potenziamento della CPU quest'anno.

In un nuovo rapporto afferma che iPhone 14 Pro e 14 Pro Max funzioneranno su un nuovo chipset Apple A16, ma iPhone 14 e 14 Max continueranno con il chip A15 Bionic che si trova nell'attuale gamma di iPhone 13.

[Analisi] Cambiamenti strutturali per la catena di fornitura della fotocamera di fascia alta di iPhone / iPhone 高階 相機 的 結構性 改變 ; Sony 、 大立光 、 Alps 和 LG Innotek 顯著 受益於 iPhone 14 Pro / 高階 機型 最 新 A16 處理器@mingchikuo https://t.co/kZLdnXmAyN — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 6 luglio 2022

Questo è in aggiunta al fatto che solo i dispositivi Pro adotteranno anche un nuovo design della fotocamera frontale, con un sistema di perforazione e pillola che sostituisce la tacca.

Il normale iPhone 14 e il nuovo 14 Max (che sostituisce il Mini) avranno quindi solo piccoli miglioramenti generazionali, si dice.

Per questo motivo, Kuo prevede che questa volta Apple spedirà più modelli Pro: "L'ultimo processore A16 sarà esclusivo di due modelli di fascia alta di iPhone 14 Pro, aumentando significativamente la proporzione di spedizione dei nuovi modelli di fascia alta di iPhone in 2H22 a 55-60 per cento (contro il 40-50 per cento in passato)", scrive.

Scritto da Rik Henderson.