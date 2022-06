Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - L'iPhone 15 di Apple ha lo stesso design e lo stesso display dell'imminente iPhone 14.

Il colosso di Cupertino non ha ancora svelato la linea di iPhone 2022 - e non lo farà prima di settembre - ma questo non ha impedito ai consulenti del settore di ipotizzare cosa avrà in serbo la generazione di telefoni 2023.

Come mostra il grafico qui sotto, la società di consulenza Omdia ritiene che Apple presenterà un design a doppio foro sia sull'iPhone 14 che sull'iPhone 15.

Tuttavia, mentre al momento si vocifera che solo le versioni Pro e Pro Max dell'iPhone 14 offriranno la sostituzione dell'attuale notch, Omdia suggerisce che il hole-punch sarà presente su tutti i modelli dell'iPhone 15.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 27 giugno 2022

Questi non sono gli unici dettagli sul display contenuti nel rapporto. Come suggerito dall'azienda, Apple potrebbe anche mantenere le stesse dimensioni tra l'iPhone 14 e l'iPhone 15 (ad eccezione del modello standard, che passerà da 6,06 pollici a 6,12 pollici).

Questo potrebbe ovviamente significare che molte delle specifiche del display che ci aspettiamo di vedere nell'iPhone 14 saranno presenti anche nei telefoni del 2023, compresa la risoluzione.

È interessante notare che Omdia ipotizza che nei modelli 2024 Apple potrebbe anche introdurre fotocamere sotto il display per sostituire completamente il foro, una caratteristica che abbiamo iniziato a vedere da alcuni concorrenti negli ultimi due anni.

Naturalmente, queste informazioni e tutti i dettagli relativi all'iPhone 15 vanno presi con le pinze.

Sebbene questo tipo di rapporti contengano spesso informazioni affidabili e basate su prove, non pretendono di essere informazioni trapelate, almeno nel senso tradizionale del termine. E con così tanto tempo a disposizione prima dell'arrivo dell'iPhone 15, c'è naturalmente molto tempo per modificare i piani di Apple.

Scritto da Conor Allison.