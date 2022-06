L'UE renderà obbligatorio l'USB-C per i telefoni entro l'autunno del 2024

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La porta di ricarica è condannata: l'Unione Europea ha approvato una nuova normativa che obbliga tutti i produttori di telefoni ad adottare l'USB-C per la ricarica, se non l'hanno ancora fatto, compresa Apple.

L'Unione Europea aveva già proposto una mossa del genere. Ora tutti gli Stati membri hanno approvato i piani e i tempi. L'USB-C dovrà essere adottato entro l'autunno del 2024.

Non saranno interessati solo i telefoni. Anche altri dispositivi elettronici con ricarica via cavo, come tablet e fotocamere, dovranno adottarla. Almeno se vogliono essere venduti nei Paesi dell'UE.

La normativa è stata introdotta per ridurre i rifiuti e rendere più sostenibile l'uso dell'elettronica. Utilizzando lo stesso cavo e caricabatterie tra i vari dispositivi e le varie generazioni, si ridurrà anche l'imballaggio, in quanto i prodotti potranno essere spediti senza nessuno dei due nella scatola.

"I consumatori non avranno più bisogno di un dispositivo e di un cavo di ricarica diversi ogni volta che acquistano un nuovo dispositivo e potranno utilizzare un unico caricabatterie per tutti i loro dispositivi elettronici portatili di piccole e medie dimensioni", ha dichiarato il Parlamento europeo sul proprio sito web.

"I telefoni cellulari, i tablet, gli e-reader, gli auricolari, le fotocamere digitali, le cuffie e gli auricolari, le console per videogiochi portatili e gli altoparlanti portatili ricaricabili tramite cavo dovranno essere dotati di una porta USB Tipo-C, indipendentemente dal produttore.

"Anche i computer portatili dovranno essere adeguati ai requisiti entro 40 mesi dall'entrata in vigore".

Scritto da Rik Henderson.