Requisiti di sistema di iOS 16: Funzionerà sul vostro iPhone?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple ha presentato in anteprima il prossimo software per iPhone - iOS 16 - durante la Worldwide Developer Conference (WWDC) di giugno; il rilascio è previsto per la fine dell'anno insieme ai nuovi iPhone.

L'aggiornamento apporterà una serie di nuove funzionalità, come una maggiore personalizzazione della schermata di blocco, aggiornamenti e miglioramenti a Mail e Foto, oltre a molte altre novità che potete leggere nel nostro articolo separato.

La domanda principale è: il vostro iPhone sarà compatibile con il nuovo software quando arriverà?

Il prossimo software per iPhone di Apple supporterà la maggior parte degli iPhone più recenti, anche se per alcuni di essi il supporto è in calo rispetto a iOS 15.

L'elenco completo degli iPhone compatibili è il seguente:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Noterete che l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus e l'iPhone SE (prima generazione) non sono nell'elenco e quindi non supporteranno iOS 16.

Se non sapete che iPhone avete, abbiamo una funzione separata che può aiutarvi.

Purtroppo non tutti gli utenti avranno a disposizione tutte le funzioni annunciate nell'ambito di iOS 16. Questo dipende principalmente dalla tecnologia. Ciò è dovuto principalmente alla tecnologia presente sul dispositivo e non alla volontà di Apple di limitare le possibilità di utilizzo.

Alcune delle funzioni lanciate con iOS 16 sono disponibili solo per gli iPhone dotati di chip A12 Bionic o più recenti. Queste funzioni includono la possibilità di sollevare un soggetto da uno sfondo, il Live Text per i video, le azioni rapide del Live Text e la Dettatura che utilizza sia la voce che il tocco per digitare.

Il rilevamento delle porte richiede un iPhone 12 Pro o un iPhone 13 Pro.

Queste 3 custodie manterranno il tuo iPhone 13 sottile, protetto e dallaspetto fantastico Di Pocket-lint International Promotion · 7 giugno 2022

Scritto da Britta O'Boyle.