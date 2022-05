I manichini dell'iPhone 14 mostrati in foto hands-on

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Come è già successo per le precedenti generazioni di iPhone di Apple, sono appena trapelate foto e video che mostrano dei manichini della gamma iPhone 14.

Queste versioni vuote dei telefoni vengono utilizzate, tra gli altri, dai produttori di accessori e di custodie per garantire che i prodotti siano pronti ad accompagnarli quando arrivano nei negozi.

Tuttavia, possono anche dare un'idea di come sarà il design dei telefoni, almeno all'esterno e in termini di dimensioni.

In questo caso, se le foto e il video del leaker Sonny Dickson sono accurati, ci aspetta un anno in cui l'aspetto di un iPhone di punta non cambierà molto.

La modifica principale dovrebbe riguardare la rimozione della famigerata tacca nella parte superiore del display, ma poiché i manichini non hanno il display, non è possibile verificarlo.

Il retro dei telefoni e le unità fotografiche sembrano quasi identiche a quelle dell'iPhone 13, almeno per quanto riguarda le dimensioni e la forma.

Dovremo aspettare la fine dell'anno per sapere da Apple quanto siano accurati questi manichini, ma di certo sembrano di alta qualità.

Scritto da Max Freeman-Mills.