(Pocket-lint) - Apple ha annunciato una serie di funzionalità quando ha rilasciato iOS 15 nel settembre 2021, tra cui diversi miglioramenti alla sua app di videochiamata, FaceTime. Oltre a estendere finalmente FaceTime agli utenti Android e PC attraverso FaceTime Links, Apple ha annunciato anche una funzione chiamata SharePlay e ha introdotto la tecnologia Spatial Audio nell'app.

Ma non è tutto. L'aggiornamento di iOS 15 ha portato in FaceTime anche Voice Isolation e Wide Spectrum, con la prima che migliora notevolmente l'audio durante le videochiamate.

Voice Isolation è una funzione di apprendimento automatico che blocca i rumori ambientali e dà priorità alla voce in modo che risulti super nitida e chiara. Wide Spectrum, invece, aumenta il rumore ambientale. È possibile passare da una funzione all'altra, ma l'impostazione non è facile da trovare ed è qui che entriamo in gioco noi.

Ecco come attivare l'isolamento vocale per migliorare il suono della voce durante le videochiamate, sia che si utilizzi FaceTime, Zoom, Facebook Messenger o un'altra app di terze parti come Teams.

L'isolamento vocale non è l'impostazione più facile da trovare. A differenza della maggior parte dei trucchi su iPhone o iPad che si modificano nelle Impostazioni, Isolamento vocale è un po' più nascosto. Ecco come trovare l'impostazione Isolamento vocale e come attivarla.

Aprite l'app FaceTime sul vostro iPhone Passare il dito verso il basso dall'alto a destra dell'iPhone, se si tratta di un modello con Face ID, o verso l'alto dalla parte inferiore dell'iPhone SE (2022) per avviare il Centro di controllo. In alto a destra c'è un riquadro chiamato "Modalità microfono". Toccate questo riquadro e selezionate "Isolamento vocale".

L'isolamento vocale sarà attivo per impostazione predefinita per la prossima videochiamata che effettuerete, sia con FaceTime, Facebook Messenger, Zoom, Microsoft Teams o Google Duo.

Se volete fare l'opposto di migliorare il suono della vostra voce e volete che il rumore di fondo del luogo in cui vi trovate sia al centro dell'attenzione, potete attivare Wide Spectrum. Per farlo, seguite la procedura riportata di seguito:

Aprite l'applicazione FaceTime sul vostro iPhone Passare il dito verso il basso dall'alto a destra dell'iPhone, se si tratta di un modello con Face ID, o verso l'alto dalla parte inferiore dei modelli iPhone SE per avviare il Centro di controllo. In alto a destra c'è un riquadro chiamato "Modalità microfono". Toccare il riquadro e selezionare "Ampio spettro".

Le funzioni Isolamento vocale e Ampio spettro richiedono che i dispositivi siano dotati di iOS 15 o successivo, iPadOS 15 o successivo e macOS 12 Monterey o successivo.

Le funzioni richiedono anche un chip A12 Bionic o più recente. Ciò significa che per accedere alle funzioni Voice Isolation e Wide Spectrum è necessario disporre di uno dei seguenti dispositivi:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPad Pro (quinta generazione o più recente)

iPad Air (terza generazione o più recente)

iPad (ottava generazione o più recente)

MacBook (2018 e successivi)

Scritto da Britta O'Boyle.