Apple si rivolge a LG per la fotocamera frontale di fascia alta dell'iPhone 14

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Stando a quanto riportato dalla Corea del Sud, Apple starebbe apportando una modifica piuttosto importante alla fotocamera frontale dell'iPhone 14.

Si tratterebbe di un cambiamento significativo dopo anni in cui i componenti cinesi hanno riempito la gamma di fotocamere che Apple utilizza per i selfie e gli sblocchi facciali.

LG Innotek sarà a quanto pare il fortunato a farsi avanti, dopo essere stato in lista per iniziare a fornire componenti per l'iPhone 15 - la sua partecipazione è stata anticipata.

Il cambiamento potrebbe portare alcuni vantaggi anche agli utenti attuali, in quanto pare che aggiungerà una funzione di messa a fuoco automatica alla fotocamera anteriore, cosa che la maggior parte dei telefoni riserva alla fotocamera posteriore principale.

Se ciò avverrà effettivamente in modo apprezzabile per gli utenti normali, naturalmente, non è una questione che possiamo affrontare in questo momento, ma è interessante di per sé che Apple stia cambiando le cose nella sua catena di fornitura.

Dal momento che attualmente si vocifera che l'iPhone 14 abbandonerà l'antica tacca a favore di ritagli per le fotocamere anteriori, questo potrebbe essere un anno significativo per le fotocamere selfie dell'iPhone sotto diversi punti di vista.

Scritto da Max Freeman-Mills.