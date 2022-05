Come utilizzare rapidamente l'iPhone per attivare il rumore bianco

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Avete un bambino che ha bisogno di rumore bianco per addormentarsi? O forse avete sempre ascoltato il suono dei ventilatori prima di andare a letto e ora vi trovate in una stanza d'albergo a sentire tutti i rumori intorno a voi e desiderate un modo per cancellare tutti i rumori ambientali esterni in modo da poter riposare e rilassarvi.

C'è una speranza: l'iPhone ha una funzione di rumore bianco. Ecco come usarla.

Potremmo approfondire l'argomento, ma per risparmiare tempo è sufficiente sapere che il rumore bianco contiene tutte le frequenze e viene spesso utilizzato per mascherare altri suoni.

Se volete cancellare i suoni di sottofondo e usare il vostro iPhone come macchina per il rumore bianco, seguite i passaggi seguenti.

È necessario aggiungere Hearing al pannello del Centro di controllo. Il Centro di controllo consente di accedere immediatamente a diverse funzioni, come scattare rapidamente una foto, attivare il Wi-Fi, controllare la Apple TV e, in questo caso, attivare il rumore bianco. Ma per avere il rumore bianco come opzione nel Centro di controllo, è necessario aggiungerlo nell'app Impostazioni.

Aprite l'app Impostazioni sull'iPhone. Cercare e trovare il menu "Centro di controllo". Cercare il controllo "Udito" e aggiungerlo.

Nota: per aprire il Centro di controllo, scorrere il dito verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo. Per chiudere il Centro di controllo, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Una volta aggiunta l'opzione Udito nel Centro di controllo, è possibile utilizzarla per attivare il rumore bianco. Fate clic sull'opzione (icona dell'orecchio) in Control Center e, dall'opzione "Suoni di sottofondo", scegliete tra: Rumore bilanciato, Rumore luminoso, Rumore scuro, Oceano, Pioggia e Ruscello. Tutti questi sono considerati rumori bianchi e vengono utilizzati per annullare i suoni ambientali.

Andate al Centro di controllo. Scorrere il dito verso il basso dall'angolo superiore destro della schermata iniziale. Toccare Hearing (icona dell'orecchio) nel Centro di controllo. Selezionare un suono di sottofondo dal menu Altoparlante di Hearing. Regolare il volume. È inoltre possibile collegare un dispositivo audio. Assicuratevi che il pulsante Suoni di sottofondo in basso sia "on". Toccarlo per attivarlo se è indicato come spento.

E questo è tutto!

Se volete usare il pulsante laterale per attivare il rumore bianco, invece di usare il metodo del Centro di controllo di cui sopra, seguite i passaggi seguenti:

Aprite l'applicazione Impostazioni sull'iPhone. Cercate e trovate il menu "Accessibilità". Selezionate Audio/Visuale (sotto Udito). Selezionate Suoni di sottofondo (il termine Apple per indicare il rumore bianco). Toccare la levetta on/off nella parte superiore della pagina per attivare i suoni di sottofondo. È quindi possibile regolare il volume e attivare l'opzione "interrompi suoni quando sei bloccato", se si preferisce. Assicuratevi di scegliere un suono prima di uscire: Rumore bilanciato

Rumore luminoso

Rumore scuro

Oceano

Pioggia

Ruscello

Dopo aver impostato le preferenze nel passaggio precedente, è necessario creare una scorciatoia per l'accessibilità.

Aprite l'applicazione Impostazioni sull'iPhone. Cercate e trovate il menu "Accessibilità". Scorrete fino in fondo e toccate Accessibility Shortcut (sotto General). Toccare Suoni di sottofondo per selezionarlo dall'elenco.

Completando il passo precedente si imposterà Suoni di sottofondo come scorciatoia di accessibilità, in modo che il suono di sottofondo preferito venga riprodotto ogni volta che si fa triplo clic sul pulsante laterale, anche a schermo bloccato. Se si preferisce, è possibile mappare Suoni di sottofondo anche su Tocca indietro.

Per saperne di più, leggete qui: Come utilizzare il logo Apple dell'iPhone come pulsante segreto.

No! Dovete impostare specificamente nelle impostazioni la disattivazione quando l'iPhone è bloccato (vi spieghiamo come). Quindi non c'è da preoccuparsi!

