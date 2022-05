Qual è l'ultimo modello di iPhone e cosa offre?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - In genere Apple annuncia un nuovo iPhone ogni settembre e di solito c'è più di un modello tra cui scegliere. Ogni anno il numero cambia, ma non è correlato all'anno in cui è stato annunciato, il che significa che può essere un po' difficile capire quale sia l'iPhone più recente.

Non preoccupatevi, siamo qui per aiutarvi.

L'iPhone più recente è l'iPhone SE (2022), arrivato nell'aprile del 2022. Si tratta dell'iPhone entry-level e ha un design diverso dai modelli di punta, optando per il Touch ID invece del Face ID.

Se vi state chiedendo quale sia l'ultimo iPhone con Face ID, allora il modello più recente è l'iPhone 13.

La serie iPhone 13 comprende quattro modelli: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, tutti annunciati a settembre 2021.

Abbiamo dedicato un'intera sezione alle differenze tra i modelli di iPhone 13 per aiutarvi a capire qual è il modello di iPhone 13 più adatto a voi se volete l'ultimo modello.

In sintesi, l'iPhone 13 Pro e il 13 Pro Max hanno le stesse caratteristiche, ma si differenziano per le dimensioni e la grandezza del display. Lo stesso vale per l'iPhone 13 mini e l'iPhone 13, le cui differenze riguardano solo le dimensioni fisiche e la grandezza dello schermo.

I modelli Pro offrono però caratteristiche aggiuntive rispetto ai modelli standard di iPhone 13, tra cui una finitura più pregiata, un display con frequenza di aggiornamento più elevata, batterie più grandi, un terzo obiettivo per la fotocamera, un sensore LiDAR, diverse opzioni di archiviazione e una diversa GPU.

Abbiamo anche un articolo che spiega in dettaglio le differenze tra i modelli iPhone 13 e iPhone 12 e iPhone 11, nel caso in cui dobbiate scegliere tra i nuovi e i vecchi modelli. Potete leggerlo qui.

Sebbene sia possibile acquistare gli ultimi modelli di iPhone da Apple - che, come abbiamo detto, sono attualmente i modelli iPhone 13 - alcuni dei modelli più vecchi sono ancora disponibili per l'acquisto attraverso Apple, così come altrove.

Apple vende i seguenti modelli:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone SE (2022)

Potete leggere tutte le informazioni sui singoli modelli di iPhone e sul loro confronto con il resto della gamma nella nostra sezione dedicata a quale iPhone è più adatto a voi.

Il prossimo iPhone di Apple dovrebbe chiamarsi iPhone 14 e dovrebbe essere annunciato a settembre 2022. Anche in questo caso sono previsti quattro modelli, ma non un iPhone 14 mini. Le indiscrezioni suggeriscono che vedremo un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro e un iPhone 14 Pro Max.

Potete leggere tutte le indiscrezioni relative all'iPhone 14 e all'iPhone 14 Max in un articolo a parte. Abbiamo anche un articolo sull'iPhone 14 Pro e sull'iPhone 14 Pro Max.

Scritto da Britta O'Boyle.