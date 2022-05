Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Una delle variabili complesse tra i diversi tipi di telefono pieghevole è il modo in cui ciascuno di essi affronta il display esterno. Alcuni optano per un'esperienza smartphone completa all'esterno, mentre altri hanno schermi più piccoli e focalizzati sulle notifiche.

Secondo l'analista di lunga data Ming-Chi Kuo, il telefono (o dispositivo, a seconda delle dimensioni) pieghevole di Apple, di cui si parla da tempo, potrebbe adottare un approccio ancora più particolare.

Egli riferisce che Apple sta valutando la possibilità di utilizzare un display E Ink all'esterno del suo pieghevole, con il vantaggio principale di un enorme risparmio energetico rispetto a qualsiasi altro tipo di display esterno.

Apple sta testando l'Electronic Paper Display (EPD) di E Ink per lo schermo di copertura del futuro dispositivo pieghevole e per applicazioni simili a quelle dei tablet. L'EPD a colori ha il potenziale per diventare una soluzione mainstream per l'indispensabile schermo di copertura/secondo schermo dei dispositivi pieghevoli grazie al suo eccellente risparmio energetico - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 17 maggio 2022

Non significa nemmeno essere limitati alla grafica in bianco e nero a lento aggiornamento: le versioni più recenti di E Ink, come la terza generazione lanciata all'inizio di quest'anno, hanno colori pieni e la flessibilità necessaria per lavorare su display pieghevoli o addirittura scorrevoli.

Tutto ciò è accompagnato dal fatto che, secondo quanto riferito, Apple si trova in una fase iniziale del suo sviluppo; in precedenza Kuo ha riferito di ritenere che il 2024 sia la prima finestra in cui potremmo effettivamente vedere prove del telefono in veste ufficiale.

Non c'è quindi da sperare troppo, ma la possibilità di un display a inchiostro elettronico è sicuramente una novità interessante.

Scritto da Max Freeman-Mills.