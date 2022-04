La fuga di notizie sull'iPhone 14 Pro rivela un display con design a pilastri e fori

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il prossimo iPhone di Apple, presumibilmente la serie iPhone 14, è già ampiamente vociferato. I modelli Pro dovrebbero avere nuovi display con un ritaglio a forma di pillola e un foro per i sensori Face ID e la fotocamera frontale. Ora, un'immagine reale dei nuovi telefoni è emersa online.

I pannelli in vetro frontale per tutti e quattro i modelli di iPhone 14 sono apparsi sul sito di social media cinese Weibo (via @SaranByte su Twitter e riportato da 9to5Mac). L'immagine trapelata rivela non solo il design pill-and-hole per l'iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, ma anche cornici più sottili e un aspect ratio più alto per quei telefoni. L'immagine mostra anche che i modelli standard di iPhone 14 e iPhone 14 Max avranno lo stesso notch dei modelli iPhone 13. Tenete a mente questa immagine trapelata non è confermata, ma si allinea con le perdite precedenti che abbiamo rintracciato finora.

I pannelli frontali dell'iPhone 14 sono trapelati su Weibo - ecco i cambiamenti da notare:

1) cornici più sottili sui modelli Pro, come riportato da altre fonti

2) l'aspect ratio è anche leggermente diverso sui Pro (da 19.5:9 a 20:9); questo conferma il rapporto di 9to5Mac sui display più alti pic.twitter.com/UtqNcBB9aP- Saran (@SaranByte) April 28, 2022

Altre caratteristiche dell'iPhone 14 Pro che si vocifera includono una fotocamera posteriore da 48 megapixel e una fotocamera anteriore migliorata con autofocus, e altro ancora. Vedi la guida di Pocket-lint sul prossimo iPhone 14 per altre voci.

Apple rilascia tipicamente i suoi nuovi modelli di punta di iPhone a settembre e normalmente il secondo martedì del mese. Questo è stato il modello per un certo numero di anni - almeno lo è stato se si ignora il 2020. Supponendo che Apple continui con questa strategia, è possibile che l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Max siano annunciati il 13 settembre 2022. Se abbiamo ragione, ci aspettiamo che i preordini si aprano per i modelli iPhone 14 il venerdì successivo al loro annuncio, che sarebbe il 16 settembre, con la disponibilità poi probabile per il 23 settembre 2022. Ricordate, questo è solo un'ipotesi per ora.

Naturalmente, nulla è ancora confermato, né lo sarà per diversi mesi, ma questa sarebbe la data che vorremmo segnare sul diario per ora.

Scritto da Maggie Tillman.