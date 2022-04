Apple iPhone 14 potrebbe ottenere un aggiornamento della fotocamera frontale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple dovrebbe annunciare i suoi prossimi iPhone più tardi quest'anno e le voci sono in pieno svolgimento, con l'ultima che suggerisce che tutti e quattro i modelli potrebbero ottenere un aggiornamento della fotocamera frontale.

L'analista del settore Ming Chi-Kuo ha twittato che imodelli iPhone 14probabilmente passeranno ad offrire l'autofocus, offrendo anche un'apertura più ampia di f/1.9.

Kuo ha detto che l'apertura più ampia consentirebbe una migliore profondità di campo per i selfie e la modalità ritratto, mentre l'autofocus sarebbe utile per FaceTime e le videochiamate, così come lo streaming dal vivo.

(1/2)

La fotocamera frontale di quattro nuovi modelli di iPhone 14 nel 2H22 sarebbe probabilmente aggiornata a AF (autofocus) e circa f/1.9 di apertura (contro FF (fixed-focus) e f/2.2 di iPhone 13) - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 19, 2022

Si è fortemente vociferato che Apple abbandonerà il modello iPhone mini per il 2022, offrendo invece l'iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I rapporti suggeriscono che l'iPhone 14 e 14 Pro avranno display da 6,1 pollici, mentre l'iPhone 14 Max e l'iPhone 14 Pro Max si dice che avranno display da 6,7 pollici.

Si dice anche che i modelli iPhone 14 Pro vedranno più aggiornamenti rispetto ai modelli standard, con un taglio a forma di pillola nella parte superiore al posto dell'attuale notch, così come un aggiornamento al chipset A16, mentre i modelli standard si dice che rimarranno con il notch e rimarranno sul chip A15 trovato nei modelli iPhone 13.

Per ora, nulla è confermato, ma se Kuo è corretto, sarà bello vedere gli aggiornamenti della fotocamera frontale su tutti e quattro i nuovi iPhone, piuttosto che solo i modelli Pro.

Scritto da Britta O'Boyle.