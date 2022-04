Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un'immagine che sostiene di mostrare gli stampi della gamma Apple iPhone 14 è emersa online, offrendo dettagli riguardanti il design e le dimensioni degli smartphone.

La foto, che è apparsa per la prima volta su Weibo e raccolta da MacRumors, fornisce una vista di quattro gusci - probabilmente sono stati prodotti come riferimento per le custodie per iPhone di terze parti.

Come si vede qui sotto, i dettagli minori che abbiamo dagli stampi sembrano confermare i dettagli che sono stati vociferati negli ultimi mesi - in particolare in relazione al nome e alle dimensioni della lineup.

Come abbiamo già visto suggerito dai tipster, e ora di nuovo in questa ultima fuga di notizie, Apple potrebbe essere impostata per abbandonare la versione mini, da 5,4 pollici dell'iPhone nel 2022.

Invece, sembra probabile che la prossima linea sarà composta da quattro telefoni in totale - due modelli standard da 6,1 pollici e 6,7 pollici, ciascuno accompagnato da edizioni Pro delle stesse dimensioni.

Secondo questa immagine, saranno conosciuti come iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, con il design dai bordi piatti visto su iPhone 12 e iPhone 13 che sembra destinato a rimanere in gran parte invariato.

Il vociferato aumento di spessore per tutti i dispositivi iPhone nel 2022 sarà solo minimo, se gli schemi dell'iPhone 14 trapelati da marzo sono da credere, con il più grande cambiamento forse riservato al notch a forma di pillola del display.

Poiché questa immagine mostra solo la parte posteriore dei quattro modelli, dovremo aspettare fino alla rivelazione completa - prevista per settembre - per scoprire tutti i dettagli del design.

Nel frattempo, però, terremo gli occhi aperti per altre fughe di notizie sull'iPhone 14.

Scritto da Conor Allison.