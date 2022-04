Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'iPhone e l'iPad della Apple hanno alcune grandi caratteristiche integrate nel loro software. Alcune di queste caratteristiche sono ovvie e facili da trovare, altre sono un po' più nascoste.

Sapevi che puoi copiare e incollare dal tuo iPhone direttamente al tuo iPad, per esempio? O impostare il tuo iPhone in modo che quando tocchi due volte o tre volte la parte posteriore, eseguirà una scorciatoia che hai deciso? C'è anche un modo per chiudere tutte le schede di Safari in un colpo solo, e un modo per scansionare un documento usando solo il tuo iPhone.

Abbiamo una rubrica separata di consigli e trucchi che potete leggere per saperne di più, così come consigli e trucchi per la fotocamera per quelli con un iPhone 13 Pro, ma qui ci stiamo concentrando su un trucco intelligente chiamato Visual Look Up che permette di trovare più informazioni da una foto nell'app Foto.

Visual Look Up ti permette di imparare più informazioni su punti di riferimento popolari, arte, piante, fiori, animali domestici e altri oggetti che appaiono nelle tue foto.

Per esempio, se scatti una foto di un cane o di un gatto ma non sai di che razza sia, Visual Look Up può dirtelo. Lo stesso vale per punti di riferimento popolari, come il London Eye, così come fiori e piante e altri oggetti.

Non è perfetto e potrebbe non azzeccare le cose il 100% delle volte - il nostro cane è un Mastador, per esempio, ma ci dà informazioni su Vizslas e Labrador - ma è molto utile per le piante ed è utile anche per i punti di riferimento.

Visual Look Up è una funzione lanciata con iOS 15.4 e iPadOS 15.4, quindi avrai bisogno di un iPhone o iPad compatibile con quel software. Segui questi passi per usare Visual Look Up:

Scatta una foto del punto di riferimento, dell'animale domestico, del fiore, dell'arte o di un altro oggetto su cui vuoi avere maggiori informazioni Apri l'app Foto sul tuo iPhone Apri la foto su cui vuoi maggiori informazioni Se Visual Look Up è disponibile, vedrai una "i" in un cerchio nella parte inferiore dello schermo con due stelle accanto Tocca quel simbolo e altre informazioni sulla foto appariranno in basso Vedrai quindi "Look Up - Dog" o "Look Up - Plant" per esempio, nella parte superiore della scheda informativa Tocca questo per vedere i risultati e ulteriori informazioni

Quando segui questi passaggi per un punto di riferimento popolare, Apple Maps apparirà sotto Siri Knowledge nei risultati e non ti darà solo le indicazioni per raggiungere il punto di riferimento da dove ti trovi, ma c'è anche l'opzione per acquistare i biglietti. Pratico.

Visual Look Up non è disponibile in tutte le regioni e non supporta tutte le lingue. Avrai anche bisogno di un iPhone con iOS 15.4 o successivo o di un iPad con iPadOS 15.4 o successivo e il tuo iPad o iPhone deve avere il chip A12 Bionic o più recente perché la funzione funzioni.

Di seguito è riportato un elenco dei dispositivi che supportano Visual Look Up:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Air (3a generazione e successive)

iPad mini (5a generazione e successive)

iPad Pro 11 pollici (2018 e successivi)

iPad Pro 12.9 pollici (2018 e successivi)

iPad (8a generazione e successive)

Di seguito troverete un elenco delle lingue che supportano Visual Look Up.

Inglese (Stati Uniti)

Inglese (Australia)

Inglese (Canada)

Inglese (Indonesia)

Inglese (Singapore)

Inglese (Regno Unito)

Francese (Francia)

Tedesco (Germania)

Italiano (Italia)

Spagnolo (Spagna)

Spagnolo (Messico)

Spagnolo (Stati Uniti)

