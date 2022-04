Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'aggiornamento annuale di iOS di Apple è in arrivo, come sempre, e dovrebbe essere presentato in anteprima in alcuni dettagli alla conferenza WWDC di giugno, ma le voci stanno iniziando a circolare su quanti cambiamenti le persone possono aspettarsi da iOS 16.

L'analista di settore Mark Gurman ha rivelato che, secondo le sue fonti, non c'è alcuna aspettativa reale che Apple abbia deciso di strappare il suo lavoro e fare un'altra grande revisione del design del sistema operativo, quindi il tuo telefono probabilmente avrà un aspetto simile dopo che l'aggiornamento sarà finalmente applicato.

Tuttavia, questo non significa che nulla sarà cambiato. Per una cosa, le notifiche stanno apparentemente ottenendo di nuovo molta attenzione, dopo che le versioni precedenti di iOS hanno dato agli utenti abbastanza continuamente più controllo su come e quando le app possono creare notifiche.

In linea per gli aggiornamenti sono anche le funzioni di monitoraggio della salute del sistema operativo, a quanto pare - se questo significa un'ulteriore iterazione del sistema "Focus" che si appoggia più pesantemente sul benessere, o qualcosa di completamente diverso, solo il tempo lo dirà.

Non è una sorpresa che non ci sia una grande riprogettazione, nel complesso. Apple raramente prende l'accetta per il suo lavoro a meno che non ci sia un bisogno urgente, come è stato il caso in precedenti occasioni in cui ha rivisto il funzionamento delle icone delle sue app e il linguaggio visivo.

Scritto da Max Freeman-Mills.