Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - In genere, Apple rilascia laserie di iPhone di prossima generazione in autunno. Tende ad essere annunciato insieme alle versioni aggiornate di iOS e iPadOS, sistemi operativi progettati per alimentare iPhone e iPad.

Ad esempio, a settembre 2021, Apple ha annunciato iOS 15 e iPadOS 15 . Quindi, quest'anno, dovrebbe annunciare iOS 15 e iPadOS 15. Questi aggiornamenti dovrebbero essere molto simili, con le differenze principali che uno è pensato per iPhone e l'altro per iPad con schermo più grande. Ecco tutto ciò che devi sapere in particolare su iOS 16. Stiamo arrotondando i dettagli mentre trapelano. Inoltre, stiamo includendo la nostra lista dei desideri personale.

Data di presentazione: probabilmente al WWDC nel giugno 2022

probabilmente al WWDC nel giugno 2022 Data di rilascio: Probabile settembre 2022

Apple di solito annuncia un importante aggiornamento software per iPhone durante la sua conferenza annuale degli sviluppatori, WWDC , e subito dopo rilascia una beta per sviluppatori. Viene quindi seguita da una beta pubblica, che chiunque può testare. La versione ufficiale per i nuovi modelli di iPhone di solito non arriva fino a settembre, contemporaneamente al prossimo iPhone. L'anno scorso, ad esempio, Apple ha rilasciato iOS 15 il 20 settembre (o circa una settimana dopo l'evento iPhone 13). Se l'evento iPhone 14 di Apple si svolgesse a settembre, come fanno in genere gli eventi iPhone, iOS 16 presumibilmente verrà lanciato una settimana dopo.

Puoi installare le versioni beta pubbliche più recenti di iOS e iPadOS in meno di cinque minuti. Assicurati di unirti prima al programma software beta di Apple, quindi puoi installare le versioni beta per testare. Pocket-lint ha una guida approfondita che spiega come installare la beta pubblica di iOS se hai bisogno di ulteriore aiuto. Tieni presente che la beta pubblica di iOS 16 non è ancora disponibile. Probabilmente andrà in onda quest'estate, dopo il beta test per gli sviluppatori.

Compatibilità con iOS 16: probabile iPhone 7 e versioni successive

Sebbene Apple rilasci ogni anno importanti aggiornamenti software per iOS, cerca di garantire che i modelli di iPhone meno recenti siano supportati. Ad esempio, iOS 15 funziona senza problemi su iPhone 6S 2015 e versioni successive. Tuttavia, secondo il sito francese iPhoneSoft , iOS 16 supporterà solo i modelli di iPhone dotati di processore A10 o superiore. Questo è l'iPhone 7 e versioni successive. In particolare, iPhone 6S, 6S Plus e iPhone SE 2016 non sono compatibili.

Nota: iPhoneSoft ha anche affermato che iPadOS 16 "probabilmente non sarà" compatibile con iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2 o iPad Pro da 9,7 pollici e 12,9 pollici.

Poco si sa di iOS 16 in questo momento perché non è ancora disponibile. Solo un paio di cose sono trapelate sul software, ma per favore prendi tutto con le pinze fino a quando Apple non annuncerà ufficialmente iOS 16.

Inoltre: come aggiungere widget alla schermata iniziale del tuo iPhone

LeaksApplePro ha riferito che iOS 16 dovrebbe introdurre "grandi widget". Ha persino twittato un'immagine che mostrava le app visualizzate in quadrati e rettangoli più grandi. Ma ci sono critici di questa immagine.

ESCLUSIVO: iOS 16.

Preparati per i widget interattivi! Apple sta ora lavorando su questi "grandi widget" chiamati internamente InfoShack.

Ti dirò di più su di loro presto. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 26 gennaio 2022

Inoltre: Apple sta lavorando a una funzione di rilevamento degli incidenti stradali per iPhone

Le voci indicano che l'iPhone 14 potrebbe essere dotato di una modalità di rilevamento degli incidenti stradali che può determinare quando si è verificata una collisione e chiamare automaticamente i servizi di emergenza. Questa sarebbe presumibilmente una funzionalità di iOS 16.

Pocket-lint aggiornerà questa guida con una lista dei desideri di funzionalità che la redazione del sito spera, ma, nel frattempo, ecco una funzionalità che l'autore di questo articolo desidera o si aspetta in iOS 16:

Leggi: iPhone 14 Pro avrà un perforatore? Possibilmente, e Face ID sotto lo schermo

Il leaker di Twitter DylanDKT ha affermato che l'iPhone 14 Pro presenterà un ritaglio a forma di pillola per la sua fotocamera frontale e che la maggior parte della tecnologia Face ID di Apple sarà nascosta sotto il display piuttosto che utilizzare una grande tacca. Tieni presente che il noto analista Apple Ming-Chi Kuo ha affermato per la prima volta l'anno scorso che i modelli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max utilizzeranno un design perforato. Kuo ha anche affermato che Apple prevede di ripristinare il Touch ID sotto forma di uno scanner di impronte digitali sotto il display, ma ciò non accadrà fino al 2023. Se Apple adottasse Face ID sotto lo schermo, ciò significa che iOS dovrebbe supportare esso.

Speriamo che iOS 16 supporti Face ID sotto lo schermo e che la prossima serie di iPhone venga fornita con l'hardware per abilitare tale funzione. Vorremmo dire addio alla tacca e riavere quella proprietà sullo schermo.

Ci sono voci che Apple sta lavorando su un visore AR/VR chiamato Apple Glasses. Potrebbe anche essere rilasciato quest'anno. Se fosse vero, iOS 16 potrebbe offrire supporto integrato per esperienze di realtà aumentata progettate specificamente per il visore. Forse Apple presenterà anche il suo visore AR/VR insieme a iOS 16 alla Worldwide Developers Conference di giugno. Ciò consentirebbe agli sviluppatori il tempo di creare app per Apple Glasses.

Tuttavia, Apple non ha confermato l'arrivo degli Apple Glasses, quindi a questo punto si tratta solo di speculazioni. Sebbene gli annunci hardware siano sempre più rari al WWDC, si può sperare!

Scritto da Maggie Tillman.