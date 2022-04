Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple potrebbe aver già annunciato un iPhone nel 2022, ma non dovrebbe essere l'unico modello ad apparire prima della fine dell'anno. Non preoccuparti, l'azienda non è tornata al Touch ID e ha abbandonato i modelli Face ID . Invece, quei modelli sono dovuti solo un po' più tardi.

Si prevede che ci saranno quattro modelli di iPhone che si uniranno al già annunciato iPhone SE (2022) . Si dice che questi siano iPhone 14 e iPhone 14 Max, insieme ai modelli Pro di questi dispositivi. Sì, ciò significa che l'iPhone mini potrebbe essere morto per quest'anno.

Abbiamo coperto le voci che circondano l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 14 Pro Max in una funzione separata, ma qui ci concentriamo sull'iPhone 14 e sull'iPhone 14 Max standard. Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora.

13 settembre 2022?

Da $ 799/£ 779/€ 909?

Apple rilascia in genere i suoi nuovi modelli di iPhone di punta a settembre e normalmente il secondo martedì del mese. Questo è stato lo schema per un certo numero di anni, almeno lo è stato se ignori il 2020.

Supponendo che Apple continui con questa strategia, è possibile che iPhone 14 e iPhone 14 Max vengano annunciati il 13 settembre 2022. Ovviamente nulla è ancora confermato, né lo sarà per diversi mesi, ma quella sarebbe la data in cui vorremmo tracciare nel diario per ora.

Se abbiamo ragione, ci aspetteremmo che i preordini per i modelli di iPhone 14 si aprano il venerdì successivo al loro annuncio, che sarebbe il 16 settembre, con disponibilità quindi probabilmente il 23 settembre 2022. Ricorda, per ora si tratta solo di congetture benchè.

In termini di prezzo, ci aspetteremmo che l'iPhone 14 inizi più o meno allo stesso livello dell'iPhone 13, che è di $ 799/£ 779/€ 909. Ci aspetteremmo quindi che l'iPhone 14 Max costi circa £ 100 / $ 100 / € 100 in più, come fa l'iPhone 13 Pro Max rispetto all'iPhone 13 Pro e come l'iPhone 13 rispetto all'iPhone 13 mini. Resta da vedere se il prezzo di partenza dell'iPhone 14 scende se non c'è davvero un modello mini quest'anno, anche se dubitiamo che lo sarà di molto se lo farà.

Tacca

Grado di protezione IP68

Design piatto

Attualmente si dice che i modelli Apple iPhone 14 seguano un design simile ai loro predecessori, con una tacca nella parte superiore del display. Ci sono state diverse segnalazioni di modelli di iPhone 14 Pro che offrono un taglio a forma di pillola nella parte superiore del display, ma è stato suggerito che i modelli standard di iPhone 14 manterranno la tacca che abbiamo visto sui modelli di iPhone 13 .

Un design piatto è previsto di nuovo per i modelli iPhone 14, ed è probabile che sia un telaio in alluminio con una parte posteriore in vetro piuttosto che acciaio inossidabile e vetro, che è ciò che è probabile per i modelli Pro.

Si prevede inoltre che i modelli di iPhone 14 offrano una resistenza all'acqua e alla polvere IP68 e siano disponibili in una gamma di opzioni di colore. Sono probabili alcune variazioni rispetto ai modelli 2021, anche se al momento non è chiaro quali.

6,1 pollici e 6,7 pollici

Display Promozione

Nessun modello da 5,4 pollici

Secondo le indiscrezioni, nel 2022 ci saranno un iPhone 14 e un iPhone 14 Max, piuttosto che un iPhone 14 mini e un iPhone 14. Si dice che l'iPhone 14 avrà un display da 6,1 pollici come l'iPhone 13 , mentre l'iPhone 14 Max avrà un display da 6,7 pollici, che lo mette in linea con il modello iPhone 13 Pro Max e quindi probabilmente delle stesse dimensioni dell'iPhone 14 Pro Max.

I rapporti suggeriscono che i modelli standard potrebbero ottenere la frequenza di aggiornamento ProMotion 120Hz di Apple . Inizialmente si parlava di Touch ID posizionato sotto il display per funzionare insieme a Face ID, anche se voci più recenti suggeriscono che non sarà così quest'anno.

A15 Bionico, 5G

6 GB di RAM

Modello base da 64 GB?

È stato suggerito che iPhone 14 e iPhone 14 Max non riceveranno un aggiornamento del processore per il 2022, rimanendo sul chip A15 Bionic che alimenta tutti i modelli di iPhone 13 invece di passare all'A16, come previsto dai modelli di iPhone 14 Pro da presentare.

I rapporti affermano che tutti i modelli di iPhone 14 avranno 6 GB di RAM e sappiamo che saranno tutti compatibili con il 5G dato che tutti gli iPhone, incluso l'iPhone SE (2022) entry-level, sono stati dai modelli di iPhone 12 .

In termini di spazio di archiviazione, con i modelli standard di iPhone 13 disponibili nelle opzioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB, è probabile che i modelli di iPhone 14 offriranno lo stesso, anche se ci sono state alcune segnalazioni secondo cui il modello base potrebbe iniziare a 64 GB.

Tutti i modelli di iPhone 14 funzioneranno senza dubbio su iOS 16, di cui ci aspettiamo di saperne di più a giugno al WWDC, anche se puoi leggere la nostra funzione separata su di esso per tutti i dettagli che conosciamo finora.

Probabile doppia fotocamera

Non ci sono state molte voci sulle fotocamere dell'iPhone 14, anche se si prevede che avranno una doppia configurazione posteriore, come i loro predecessori.

L' iPhone 13 mini e l'iPhone 13 sono dotati di una fotocamera principale e di una fotocamera ultra grandangolare, ma perdono le funzionalità del teleobiettivo sui modelli Pro, oltre a un paio di funzionalità. È probabile che i modelli di iPhone 14 offrano anche un sensore principale e ultra-ampio sul retro ma nessun sensore teleobiettivo e ci aspetteremmo anche che non offrano tutte le stesse funzionalità dei modelli di iPhone 14 Pro.

Per ora, però, i dettagli sono scarsi sul terreno.

Questo è tutto ciò che abbiamo sentito finora su iPhone 14 e iPhone 14 Max.

L'analista del settore Ming-Chi Kuo in precedenza aveva previsto che Apple alla fine avrebbe fatto la mossa per offrire sia Touch ID sotto il display che Face ID, e sebbene non pensasse che sarebbe successo prima del 2023, ha poi twittato affermando che non pensa che lo farà succedere a tutti ora.

Tipster Shadow Leak ha rivelato le dimensioni del display previste e alcune specifiche per i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

L'analista del settore Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli standard di iPhone 14 rimarranno sul chipset A15, mentre i modelli di iPhone 14 Pro passeranno al chip A16.

L'iPhone 14 potrebbe ottenere un gradito aumento nel reparto di durata della batteria, è stato riferito , a causa di un nuovo chipset 5G che potrebbe utilizzare, liberando piccole quantità di spazio per una maggiore capacità della batteria.

In una nota di ricerca con Haitong International Securities (tramite MacRumours) , l'analista Jeff Pu afferma che tutti e quattro gli iPhone del 2022 saranno dotati di un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 6 GB di RAM.

Secondo l'analista Ross Young , Apple adotterà un sistema di perforazione che comprende due ritagli: uno a forma di pillola e uno rotondo. Si suggerisce inoltre che il più piccolo di questi due ritagli non sarà invisibile. In altre parole, sembrerà una "i" tagliata lateralmente nel display.

Secondo il Wall Street Journal , Apple sta lavorando a una nuova funzionalità per iPhone e Apple Watch che può dire se hai avuto un incidente automobilistico e chiamare automaticamente i servizi di emergenza per te.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che l'iPhone 14 avrebbe visto una riprogettazione, corroborando i rapporti secondo cui l'azienda molti passa a una fotocamera perforata.

Apple ha ottenuto un brevetto che suggerisce che sta esplorando il Touch ID sotto il display. Nel documento, Apple descrive in dettaglio come l'attuale design dell'iPhone presenta il sensore di imaging accanto al display, anziché essere incorporato in esso. Il nucleo di questo brevetto, quindi, discute come questo sensore di imaging potrebbe essere unito al display per consentire la successiva iterazione di Touch ID.

Scritto da Britta O'Boyle.