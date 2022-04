Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Voci recenti hanno affermato che un servizio di abbonamento hardware Apple è in arrivo per consentire ai clienti di acquistare iPhone e altri dispositivi a un canone mensile. Ora un noto informatore del settore ha suggerito quanto potrebbe costare.

Lo schema, si dice, consentirà alle persone di dividere il costo dell'hardware più recente in 12, 24 e persino 36 mesi e, una volta scaduto il termine del contratto, lo si sostituirà con l'ultimo modello.

Sebbene i provider di telefonia mobile del Regno Unito, ad esempio, offrano già piani tariffari simili per i dispositivi, questi spesso dipendono dalla sottoscrizione di una tariffa di rete allo stesso tempo. E l'iniziativa Apple proverrebbe dalla fonte.

Questo non vuol dire che risulterà più economico però. Il giornalista di Bloomberg ed esperto di Apple Mark Gurman ha scritto nella sua ultima newsletter Power On che potresti finire per pagare diverse centinaia di dollari per un iPhone che se lo compri a titolo definitivo.

Inoltre, Apple riprende il dispositivo per rivenderlo. È un vantaggio per l'azienda, certamente.

"Scomponiamolo", afferma. "Utilizzerò i prezzi di partenza per iPhone 13 , Pro e Pro Max - $ 799, $ 999 e $ 1.099 - e sceglierò prezzi mensili di $ 35, $ 45 e $ 50 come esempi (ho scelto questi livelli perché riducono il prezzo del vecchio iPhone Upgrade Program di pochi dollari).

"Ecco quanto Apple genererebbe in tre anni dall'abbonamento mensile rispetto al prezzo iniziale: iPhone 13 ($ 35 al mese) - $ 1.260 in tre anni invece di $ 799; iPhone 13 Pro ($ 45 al mese) - $ 1.620 invece di $ 999; iPhone 13 Pro Max ($ 50/mese) - $ 1.800 invece di $ 1.099."

Le cifre sono solo speculazioni da parte di Gurman per ora - "Questa è ovviamente solo una matematica sul retro della busta", dice. Tuttavia, non sono al di là dei regni delle possibilità. E vale la pena notare che il costo mensile funzionerà meglio per il consumatore se viene stipulato un contratto a termine più breve.

Dovremo solo vedere esattamente quanto potrebbe essere quando e se Apple annuncerà i suoi piani.

Scritto da Rik Henderson.