Non aspettarti un telefono pieghevole Apple fino al 2025

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un esperto analista del settore ha previsto che, nonostante i recenti rumori sui prototipi pieghevoli su cui Apple potrebbe lavorare, è improbabile che il pubblico metta le mani su qualcosa nel settore da Apple almeno fino al 2025.

Ming-Chi Kuo, che in precedenza è stato una fonte di informazioni affidabili sui piani dietro le quinte di Apple, ha dichiarato la propria aspettativa che Apple rilascerà qualcosa alla fine, ma ha chiarito che il 2025 è il primo che è probabile che accada.

Mi aspettavo che Apple lanciasse un iPhone pieghevole non appena nel 2024 nei miei rapporti dell'anno scorso, ma ora è chiaro che questa previsione deve essere rivista. Prevedo che Apple potrebbe lanciare il suo primo prodotto pieghevole nel 2025 al più presto, che potrebbe essere un iPad pieghevole o un ibrido di iPad e iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 1 aprile 2022

Alla base della previsione c'è il fatto che esattamente quale tipo di pieghevole Apple renderà pubblico per primo è ancora nell'aria - mentre alcuni rapporti hanno indicato che sta costruendo un dispositivo in stile iPad più grande, esiste ancora la possibilità che lo sarà un iPhone di qualche tipo.

C'è una differenza piuttosto considerevole tra queste due opzioni, ma per molti versi si riduce alle dimensioni, poiché le differenze tra iPadOS e iOS non sono esattamente sismiche per l'utente medio.

Ovviamente, non ci aspetteremmo di ottenere alcuna informazione ufficiale da Apple sul progetto fino a quando non sarà effettivamente pronto per mettere un dispositivo in preordine, quindi probabilmente sarai in grado di scommettere almeno su un altro paio d'anni di speculazioni prima che qualsiasi cosa si concretizzi.

Scritto da Max Freeman-Mills.