(Pocket-lint) - Ci sono così tanti ottimi suggerimenti e trucchi integrati nel software di Apple iPhone e iPad. Alcuni di loro sono un po' più nascosti - non necessariamente intenzionalmente, ma si trovano semplicemente all'interno di menu che potresti non incontrare così frequentemente - mentre altri sono quasi così ovvi che vengono completamente persi.

Uno dei più nascosti è la possibilità di utilizzare il retro del tuo iPhone come pulsante di scelta rapida , mentre uno dei più semplici come quelli di un giorno è chiudere tutte le schede di Safari aperte contemporaneamente o scansionare un documento , ad esempio.

Ce n'è un altro ovvio (quando lo sai comunque) che amiamo assolutamente per gli utenti con un iPhone e un iPad o Mac. Sapevi che puoi copiare dal tuo iPhone direttamente al tuo iPad - o viceversa - con solo le dita o pochi tocchi? Sì, lo sappiamo, eccitante vero. Si chiama ufficialmente Universal Clipboard, ma ecco come funziona.

Ci sono un paio di cose di cui devi assicurarti prima di provare questo è che sia il tuo iPhone che iPad o Mac sono collegati allo stesso ID Apple. Dovrai anche assicurarti che tutti i dispositivi siano connessi al Wi-Fi e che siano entro la portata del Bluetooth (circa 10 metri) l'uno dall'altro.

Anche Handoff deve essere attivo (Impostazioni > Generali > AirPlay e Handoff / Preferenze di Sistema > Generali) e anche il Bluetooth deve essere attivo. I requisiti software sono iOS 10 e versioni successive per iPhone, iPadOS 13 per iPad e macOS 10.12 o versioni successive per Mac.

Sul tuo iPhone , iPad o Mac trova ciò che desideri copiare. Potrebbe essere un testo o una foto per esempio. Seleziona il testo e premi copia dal menu, oppure pizzica con tre dita per chiudere una foto e vedrai apparire "Copia" nella parte superiore del display su iPhone e iPad. Se vuoi tagliare qualcosa, pizzica due volte con tre dita.

Una volta che ciò che stai copiando è negli appunti, prendi l'altro dispositivo, come un iPhone o un iPad. Tocca una volta e premi "Incolla" dal menu a comparsa. Oppure apri tre dita per incollare. Se hai copiato una foto dal tuo iPhone, puoi incollarla in Note sul tuo iPad, ad esempio, o forse una nuova e-mail.

Questo è tutto, tutto fatto. Ricorda solo che devi tagliare, copiare o incollare in un breve periodo di tempo.

Per ulteriori suggerimenti su iPhone, vai alla nostra funzione separata . Abbiamo anche una specifica funzione di suggerimenti per iPad per aiutarti a ottenere il massimo anche da quel dispositivo.

Scritto da Britta O'Boyle.