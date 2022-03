Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Galaxy Z Fold 3 di Samsung offre già una fotocamera sotto il display , ma è stato suggerito che la tecnologia si espanderà in futuro, con il Galaxy Z Fold 5 e forse l'Apple iPhone 15 Pro che ne trarranno vantaggio.

Secondo il notiziario coreano The Elec ( tramite Slashgear ), Samsung sta lavorando su una tecnologia di visualizzazione di prossima generazione che consentirà non solo i sistemi di telecamere, ma anche i sistemi biometrici da posizionare sotto il display.

Si dice che la tecnologia sotto lo schermo rimarrà invisibile quando non è in uso e offrirà un passo avanti su ciò che ha l'attuale Galaxy Z Fold 3, che è solo una fotocamera selfie sotto lo schermo. Al momento, le telecamere sotto il pannello, o UPC come a volte vengono chiamate, sono una nuova tecnologia e un work in progress.

In precedenza è stato affermato che anche Apple sta prendendo in considerazione questo tipo di tecnologia, in cui non solo la fotocamera frontale, ma Face ID e Touch ID erano posizionati sotto il display. Face ID richiede un livello molto elevato di trasmissione della luce per fornire la velocità e la precisione a cui gli utenti sono abituati.

Il rapporto Elec suggerisce che Samsung e il suo partner OTI Lumionics stanno lavorando su un modello catodico progettato per consentire all'intero foglio di rimanere trasparente, consentendo il passaggio della massima quantità di luce. Se ciò accade, in teoria dovrebbe portare la tecnologia abbastanza lontano da consentire sia a Samsung che a Apple di farne uso.

Il rapporto suggerisce che mancano ancora un paio d'anni e stiamo ancora parlando solo di voci qui, quindi osserva questo spazio poiché le cose potrebbero cambiare.

Scritto da Britta O'Boyle.