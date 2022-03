Come aggiungere Alexa alla schermata iniziale del tuo iPhone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Alexa di Amazon potrebbe essere stato lanciato dopo Siri di Apple, ma è probabilmente anche l'assistente personale che ha reso così popolari gli assistenti personali.

Mentre Siri è probabilmente più divertente nel complesso, Alexa ha il vantaggio di essere compatibile con praticamente tutti i dispositivi smarthome là fuori. Se sei una persona che utilizza Alexa, tramite un dispositivo Amazon Echo o un dispositivo di terze parti, questo ti aiuterà se sei un utente iPhone .

È possibile aggiungere un widget Alexa alla schermata iniziale del tuo iPhone o iPad in modo da poter accedere all'assistente personale di Amazon con un solo tocco. Alexa non sarà in grado di modificare le impostazioni sul tuo iPhone, ad esempio alterare la luminosità del display o avviare un'app, ma potrai controllare i tuoi gadget smarthome compatibili con Alexa, impostare timer, aggiungere alla tua lista della spesa e ottenere risposte alle domande .

Ecco come aggiungere il widget Alexa alla schermata iniziale del tuo iPhone.

Ecco i passaggi che devi seguire per aggiungere il widget Alexa alla schermata iniziale del tuo iPhone:

Scorri da sinistra a destra sulla schermata iniziale del tuo iPhone o iPad. Tieni premuto uno dei widget Tocca "Modifica schermata iniziale" Tocca il "+" nell'angolo in alto a sinistra Scorri fino a visualizzare Amazon Alexa o digita Alexa nella casella di ricerca in alto Tocca Amazon Alexa Tocca "Aggiungi widget" Tocca "Fatto" in alto

Una volta completati questi passaggi, il widget Alexa sarà disponibile quando scorri da sinistra a destra sulla schermata iniziale del tuo iPhone. Tuttavia, puoi spostare il widget nella schermata principale principale.

Per fare ciò, segui i passaggi seguenti:

Scorri da sinistra a destra sulla schermata iniziale del tuo iPhone o iPad Trova il widget Alexa Tienilo premuto e tocca "Modifica schermata iniziale" Quando i widget si muovono, sposta il widget di Alexa dove desideri nella schermata iniziale Tocca "Fatto" nell'angolo in alto a destra Questo è tutto.

Scritto da Britta O'Boyle.