I rendering CAD di iPhone 14 Pro mostrano fotocamere a pillola e perforazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I rendering di un presunto iPhone 14 Pro sono apparsi online e mostrano un paio di modifiche al design per i prossimi telefoni di punta di Apple.

Sulla base delle specifiche di progettazione CAD, i rendering mostrano i ritagli della fotocamera della pillola e della perforazione sulla parte anteriore, una deviazione dalla tacca che è stata utilizzata nella formazione per molti anni.

Secondo quanto riferito, il foro a forma di pillola ospiterà i sensori Face ID, mentre il foro è per una videocamera FaceTime per selfie.

In termini di altri dettagli, lo schermo continuerà ad essere da 6,1 pollici, come si trova sull'Apple iPhone 13 Pro.

Per quanto riguarda i pulsanti e l'unità fotocamera posteriore, è lo stesso vecchio, lo stesso vecchio. Il sistema a tripla fotocamera sul retro avrà la stessa forma e configurazione, mentre il pulsante di accensione rimarrà a destra con tutti gli altri pulsanti a sinistra.

I render sono stati ottenuti da 91Mobiles da "fonti di settore".

Altre voci di iPhone 14 che circolano di recente hanno suggerito che il display potrebbe effettivamente essere allungato sui modelli Pro di quest'anno, ma ciò non si riflette nei rendering. Si dice anche che i modelli Pro adotteranno il chipset A16 Bionic, mentre i modelli standard non lo faranno . E questa volta non ci sarà un mini iPhone, si dice.

91Mobiles si aspetta che altro trapelare sui nuovi iPhone nella prossima settimana.

Scritto da Rik Henderson.